Умер вокалист и басист Venom Конрад «Cronos» Лант

В возрасте 63 лет умер британский музыкант Конрад «Cronos» Лант — вокалист и басист группы Venom, одного из коллективов, оказавших значительное влияние на развитие экстремального метала. О его смерти 1 октября 2026 года объявила сама группа. Причина смерти пока не раскрывается.

«С глубокой печалью и разбитым сердцем мы сообщаем, что Конрад “Cronos” Лант ушел из жизни», — говорится в заявлении Venom. Музыканты отметили, что более четырех десятилетий его голос, бас и творческое видение оставались важнейшей частью звучания группы.

Конрад Томас Лант родился 15 января 1963 года в Лондоне. Музыкальную карьеру он начал в конце 1970-х в Newcastle upon Tyne, где присоединился к группе Guillotine. Впоследствии коллектив получил название Venom, а Лант стал выступать под псевдонимом Cronos. После ухода первоначального вокалиста Клайва Арчера он взял на себя обязанности фронтмена и басиста.

Вместе с гитаристом Джеффри «Mantas» Данном и барабанщиком Энтони «Abaddon» Брэем Cronos сформировал классический состав Venom. Дебютный альбом группы «Welcome to Hell» вышел в 1981 году, а год спустя последовал «Black Metal». Именно название второй пластинки впоследствии стало обозначением целого музыкального направления.

Музыка Venom повлияла на развитие трэш-метала и экстремальных направлений тяжелой сцены. Группа сознательно отказалась от характерной для многих рок-коллективов того времени отточенности звучания, сделав ставку на высокую скорость, агрессивную подачу и мрачную эстетику. Ранние записи Venom оказали влияние в том числе на музыкантов Metallica, Slayer и других групп, определивших дальнейшее развитие экстремального метала.

Последние годы карьеры музыканта оказались весьма активными. В мае 2026 года Venom выпустила шестнадцатый студийный альбом «Into Oblivion» — первую полноформатную работу группы после «Storm the Gates» 2018 года. На пластинке Cronos исполнил партии вокала и баса; вместе с ним в записи участвовали гитарист Стюарт «Rage» Диксон и барабанщик Дэнни «Danté» Нидем.

О смерти музыканта также сообщил его сын Натан. Он поблагодарил поклонников Venom за поддержку, которую они оказывали его отцу на протяжении всей карьеры. 

Конрад «Cronos» Лант оставил после себя наследие, значительно выходящее за рамки дискографии Venom. «Welcome to Hell» и «Black Metal» стали одними из ключевых ранних альбомов экстремального метала, а имя Cronos на протяжении десятилетий оставалось неотделимо от истории группы и первого поколения блэк-метала.

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