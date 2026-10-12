Сибирский оперный фестиваль откроют мировые звезды оперы

13:39 12.10.2026

В Новосибирске 18 и 19 октября стартует Сибирский оперный фестиваль Василисы Бержанской. Первые концерты пройдут в Государственном концертном зале имени А. М. Каца. В программе — оперная классика и произведения эпохи барокко в исполнении известных российских и зарубежных музыкантов.

Фестиваль откроется 18 октября в 18:00 гала-концертом с участием сопрано Василисы Бержанской и мексиканского тенора Рамона Варгаса. Вместе с солистами на сцену выйдет Государственный академический симфонический оркестр России имени Е. Ф. Светланова под управлением итальянского дирижера Ренато Палумбо. В концерте также примет участие камерный хор детской музыкальной школы № 2 имени Е. Ф. Светланова под руководством Марины Рудаковой.

В программе вечера — арии и сцены из опер русских и зарубежных композиторов, а также известные романсы и песни.

Василиса Бержанская выступает на ведущих оперных сценах мира, включая миланский театр Ла Скала, Парижскую национальную оперу, Метрополитен-оперу в Нью-Йорке и Королевский оперный театр в Лондоне. Мексиканский тенор Рамон Варгас также хорошо известен международной оперной публике: он сотрудничал с крупнейшими театрами и записал ряд отмеченных наградами альбомов.

За дирижерским пультом будет Ренато Палумбо, получивший признание благодаря интерпретациям классического репертуара и сотрудничеству с ведущими оркестрами и оперными театрами. Государственный академический симфонический оркестр России имени Е. Ф. Светланова, который в 2026 году отмечает 90-летие, входит в число старейших симфонических коллективов страны. С августа 2024 года его художественный руководитель — Филипп Чижевский.

19 октября в 19:00 фестиваль продолжится вечером барочной музыки. Слушатели услышат произведения Антонио Вивальди, Клаудио Монтеверди, Георга Фридриха Генделя и других композиторов.

В концерте примут участие сопрано Елене Гвритишвили, победительница международного конкурса барочного вокала Cesti Competition, и Ксения Головина, участница образовательной программы фестиваля 2025 года. Вместе с ними выступят солисты ансамбля старинной музыки Pratum Integrum под руководством Сергея Фильченко. Коллектив специализируется на барочном репертуаре и использует исторические инструменты.

Сибирский оперный фестиваль Василисы Бержанской пройдет в Новосибирске с 18 октября по 30 декабря 2026 года. Проект направлен на популяризацию оперного искусства и поддержку молодых исполнителей. Его организаторами выступают Фонд развития оперного искусства Василисы Бержанской и Новосибирская государственная филармония. Фестиваль проходит при поддержке правительства и Министерства культуры Новосибирской области, а также губернатора региона Андрея Травникова.