Творческая встреча «Пеппи» с чтением стихов Евгении Васильевой, Анастасии Посохиной и Игоря Озерского , 18 мая, EVA Gallery

Анонс18 мая в 18.30 в EVA Gallery состоится творческая встреча «Пеппи». Она посвящается всем женщинам, жертвующим собой ради Любви

Основой для появления проекта стала действующая выставка «Быть». Поэты Евгения Васильева, Анастасия Посохина и Игорь Озёрский воссоздают в нем мироздание по мотивам взаимодействия мужского и женского начал, которое обеспечивает человеческим душам благополучие.

Поэзия вышеуказанных авторов размышляет над взаимодействием полов, где женщина становится фигурой духовного наставника, указывающей путь. «Не проходи прохожий, не проходи, согрей, я кошка беспризорная в царстве из зверей», - пишет Евгения Васильева. «Я слышал, что скорпион, окружённый пламенем, жалит себя в спину. Жаль, все так не умеют. Возможно, это могло бы уберечь нас от тишины. А может быть и нет…», - отвечает ей Игорь Озёрский.

Проект посвящается всем сильным женщинам мира, включая Анну Каренину, Олесю Иванченко, Мэрилин Монро, Алсу, Пеппи Длинныйчулок, Валерию Гай Германику.

«Женщина в проекте невероятно сильная и последовательная, она на редкость великодушна к своим оппонентам и обладает необычайной смелостью и решимостью для того, чтобы Быть во имя Любви», - заявляет Евгения Васильева.

Дизайнер, художник и поэт Анастасия Посохина считает, что женская поэзия в проекте звучит новыми красками на фоне художественных работ EVA Gallery, которые разбивают сердца, как Ева когда-то разбила сердце мироздания!: «Идея поучаствовать в проекте была предложена куратором и основателем EVA Gallery Евгенией Васильевой, этот невероятный вечер - синтез искусств, свободный от рамок, мнения и ограничения, где диалог складывается между всеми - творцами и зрителем. Мои стихи, отобранные для творческого вечера «Пеппи», о любви и чувствах к человеку, природе и миру вокруг, рассуждение о людской сути и сущности, и мои наблюдения. В них главенствует тема выбора, который человек делает каждую секунду жизни: что сказать, сделать, страдать или жить и любить? Для моих стихов и картин вдохновением всегда является мир. Не всегда они привязаны к реальности, это творческий импульс эмпата, считывающего ощущения и эмоции из реальности».

Игорь Озёрский сообщил, что он участвует в проекте исключительно из-за энтузиазма Быть рядом с сильными женщинами, которые являются проводниками высших сил здесь и сейчас. «Современное искусство рождается на стыке жанров, форм и энергий - именно там возникает новое и живое высказывание. Сильная женщина - это не только образ борьбы, а проявление мягкой силы: внутренней устойчивости, глубины, интуиции и способности направлять. В каждом творческом акте соединяются мужское и женское начала, и проект «Пеппи» становится пространством, где это соединение можно прожить через поэзию, театр, визуальное искусство и присутствие рядом с женщинами, которые не боятся быть собой», - отметил он.

Евгения Тодорова, которая поставила мини-спектакль о Пеппи, заявила, что «герои проекта как Пеппи Длинныйчулок независимы и делают всё, что хотят: поют песни о любви наоборот и мечтают о силе и благородстве, богатстве и щедрости, свободе и самоотверженности под песни Вани Дмитриенко и монологи Виктории Бони».

Зрителей ждет диалог женской поэзии и мужской прозы в душераздирающей атмосфере. Творческий вечер сопровождается фортепианными произведениями в исполнении Лауреата всероссийских и международных конкурсов Евгения Ключникова.

Создатели проекта «Пеппи»:

Автор идеи - Евгения Васильева

Режиссер-постановщик - Евгения Тодорова

Исполнители:

Евгения Тодорова, Игорь Озёрский,

Евгений Ключников (фортепиано)

Премьера* 18 мая 2026 г.

Дата и время: 18 мая 2026 г.

Начало в 18.30