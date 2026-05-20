Spank your monkey «Мой дом» (интернет-сингл)

Исполнитель: Spank your monkey, Название: «Мой дом», Стиль: панк-рок, Год: 2026

В сотрясаемом катаклизмами современном мире размывается само понятие дома. Человеку очень трудно найти себе убежище даже в родных четырех стенах. Вся эта зыбкость наглядно отражается в культуре. Скажем, главная панк-группа Татарстана Spank your monkey, назвав альбом «Мой дом», поместила на обложку изображение особняка на берегу, который, отражаясь в воде, охвачен пламенем. Схожим образом был недавно оформлен альбом «Отрицательное время» земляков музыкантов из Татарстана — группы «Анимация».

Значит, что-то такое действительно носится в воздухе… Правда, при прослушивании песен релиза быстро выясняется, что причины этой разрухи следует искать не во внешнем, а во внутреннем мире героя — который в первой же песне «Птицы» решительно бросает свою пассию, желая остаться один. Далее в «Зеленом городе» он гордо заявляет, что «спал с другой» (эта фраза исполняется проникновенно — чуть ли не с русской народной распевностью». К «Новой весне» герой приходит уже в полнейшем раздрае — с воображаемой пробоиной в груди.

При этом мечты о «Доме никуда» не испаряются. В песне «Дом» об этом поется прямым текстом, хотя все предпосылки были, казалось бы, сознательно уничтожены. В «Бесконечно» (самая энергичная, плотная и отчаянная песня альбома) герой хватается за голову и пытается восстановить отношения. Но и его подруга уже, похоже, заражена деструктивом. Тем они никому не нужны и, в отличие от «Зеленого города», в песне «Плачь» спят теперь уже одни.

Все заканчивается более чем печально. В финальном «Холоде» герой просит зазнобу убить его и закопать. Такие песни работают против разводов и ссор гораздо эффективнее официальной пропаганды.