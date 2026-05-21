QUEENtet Сергея Мазаева отдал дань Востоку в День Пионерии

QUEENtet Сергея Мазаева дал незабываемый концерт в столичном «Академ Джаз Клубе» 19 мая 2026 года

Выступления Квинтета вызывают неизменный ажиотаж. Особенно трудно попасть на такие выступления в «Академ Джаз Клубе» в живописном Аптекарском саду на Проспекте Мира, поскольку билеты обычно раскупаются порою чуть ли не за месяц до назначенной даты. Поэтому на сей раз QUEENtet Сергея Мазаева выступал здесь два дня подряд. 18 мая концерт посетили те, кто хотел максимально расцветить для себя начало рабочей недели, а а днем позже в клуб пожаловали, в частности, те, кто не забыл, что в советские времена в эту дату отмечался День Пионерии.

Впрочем, программа коллектива всегда непредсказуема, особенно — в первом отделении, когда исполняется академическая музыка. Неизменная ведущая концертов Квинтета Самира Латып обрадовала, что на сей раз оно будет посвящено таинственному Востоку. Тон мероприятию задало монументальное произведение «В Средней Азии» Александра Бородина Соответственно, QUEENtet филигранно передал, как в славянскую мелодию вплетаются восточные вкрапления. Кларнет Сергея Мазаева обрисовывал бескрайние просторы пустыни, а струнные изображали дуновение самума и приближение издалека каравана верблюдов.

Совсем иные эмоции транслировала экстатичная «Пляска персидок» из оперы «Хованщина» Модеста Мусоргского. Не секрет, что композитор был экспериментатором и опережал свое время. Благодаря Квинтету публика полностью погрузилась в восточную негу, когда, звенящие монистами танцовщицы, сначала обволакивали, а потом внезапно срывались в безудержный пляс.

Не нуждалась в особых представлениях «Половецкие пляски» из оперы Александра Бородина «Князь Игорь». Однако Самира Латып все же увлекательно рассказала, как композитор, слишком занятый на медицинском поприще, никак не мог дописать это полотно 20 лет, и даже после его смерти нюансы доводили до ума Николай Римский-Корсаков и Александр Глазунов. Ну а QUEENtet Сергея Мазаева сыграл так огненно, что зрители несколько раз порывались аплодировать, еще не дослушав до конца.

Открывая второе отделение концерта, Сергей Мазаев, предупредил гостей, что сегодня здесь прозвучат песни, которые, прежде всего, нравятся ему и музыкантам. «Надеюсь, вам они понравятся тоже, - заметил он. - Можете подхватывать а можете с отвращением уйти». Все оценили юмор артиста, потому что каждую песню («20 лет спустя» Юрия Антонова, «Тишина за Рогожской заставой» Алексея Фатьянова и Юрия Бирюков. «Березовый сок» Михаила Матусовского и Вениамина Баснера и др.) QUEENtet Сергея Мазаева исполнял так, что публику буквально пригвоздило к стульям в блаженном оцепенении.

«Что так сердце растревожено» и «Три года ты мне снилась» передали малейшие оттенки вступившей, наконец, в свои права весны и чарующие звуки майского сада, ну а «Колыбельная» «Цветов» побудила предвкушать скорое наступление лета и коротких июньских ночей. «Музыку метро» (в оригинале «L'Arcobaleno») Сергей Мазаев, по традиции, представил отдельно, так как после поездок в Италию окончательно удостоверился, что исполнявший ее Адриано Челентано является народным артистом СССР, так как у нас он все же популярнее. Также певец анонсировал выход в скором времени альбома «Импортозамещение». Ну а пока пластинка готовится, Сергей Мазаев порекомендовал публике стенд лейбла «Мазай Коммуникейшенс», куда издатель Владислав Минаичев доставил, по его словам, в этот вечер «весь свой товар».

Освежающий зимний экскурс из майской московской жары продолжился в «Я люблю тебя до слез». А «Где ты» «Морального кодекса» звучала так впечатляюще, будто и сочинялась в академической аранжировке. Затем Сергей Мазаев напомнил зрителям состав своего Квинтета, в котором на скрипках играют Евгений Субботин и Анна Пасько, на альте — Анна Журавлева, на контрабасе — аранжировщик Сергей Гейер, а на виолончели — концертмейстер Ольга Демина, которую Сергей Мазаев назвал «нашей училкой».

На бис прозвучала песня «Морального кодекса» «Первый снег», доказавшего, что от Проспекта Мира до Арбата — всего несколько нот. Но разве может быть иначе, если в исполнении Сергея Мазаева и его музыкантов в каждой ноте отражается вечность.