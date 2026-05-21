Базлань «Зов крови» (интернет-релиз)

Исполнитель: Базлань, Название: «Зов крови», Стиль: паган-метал, Год: 2026

Апелляция к Роду и славянским «богам» не всегда является оправданной. Ведь достоверной информации об этой сфере с гулькин нос и люди, которые громче всех кричат о родноверии, зачастую просто хотят увильнуть от своей ответственности и аскезы перед подлинным Богом. Ну а органичными эти образы бывают в двух случаях — при искусной стилизации и в песнях о защите родных рубежей.

Оба эти фактора счастливым образом сошлись в альбоме группы «Базлань» «Зов крови». Коллектив искусно использует в своем творчестве искусственный интеллект, причем если этого не знать, то можно и не догадаться. Первая же песня «Под крылом берегини» потрясает каким-то подлинным надрывом — притом что она в акустике. Если это бардовская песня, то со славянским отливом, если шансон, то с приставкой дарк. Вокалист блажит (или базланит) надсадным голосом, что твой Бранимир. Подкупает и то, что здесь обращаются не столько к берегине как таковой, сколько к любимой, хранящей семейный очаг.

«Улыбка предков» - это уже напористый паган метал без дураков. Текст, правда довольно забавный, ибо пращуры в нем либо улыбаются, либо заключены в… гору. «Жил без страха, умер» без страха — героический гимн с тяжелыми гитарами и партиями жалейки, «Зов крови» - взгляд на славянское пришлое из дня сегодняшнего. В тексте неожиданно всплывает слово «монитор», а герой песни откровенно томится в каменных джунглях по девственным древним чащобам. Взгляните повнимательнее на обложку альбома — и вы все сразу поймете об этой песне!

«Сила славянского Рода» - еще один духоподъемный гимн во славу доблестным воинам. А вот в песне «Край родной» появляется женский вокал, наряду с мужским, причем девушка (или ее нейросетевая аватарка) поет эмоционально — с переходом на эк статичное «ойй» в конце фразы. «Песнь стражника» - возврат к квази-шансону, свойственного первому треку. Это песня сломленного человека, который нес внутренний огонь, но быстро остыл, когда ему прострелили колено. Как и в случае с другими ИИ-проектами, не поймешь — юмор это или трагедия…