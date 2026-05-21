Игорь Растеряев объяснил, почему Япония нм не поможет

Концерт Игоря Растеряева состоялся в московском ДК имени Зуева 17 мая 2026 года

Благодаря артисту, историческое здание стало уникальным местом, где сошлись тенденции конструктивизма с корневой русской песенной традицией. В самом начале концерта исполнитель напомнил, что в этих стенах он регулярно показывает моноспектакль «Это че за балаган?!» и играет сольники. Как человек с театральным образованием, Игорь Растеряев всегда продумывает, с чего на сей раз начать выступление, но вновь остановился на «Комбайнеров». Следом он решил вспомнить и о других представителях рабочих профессий — электриках, продекламировав стих «Дядька», посвященный памяти родственника.

С песни «Месяц» стартовал цикл о Великой Отечественной. Стихотворение «Тамара» о бабушке-блокаднице Игорь Растереяв сопроводил трогательным рассказом, как в осажденном Ленинграде мальчик на улице вычислил фашистского диверсанта в советской военной форме по неправдоподобно большой звездочке на погонах. Вредителя поймали, а бдительный ребенок удостоился медали «За оборону Ленинграда». Еще глубже проникнуться атмосферой тех тяжелых времен помогла «Ленинградская песня».

По поводу клипа на песню «Дождь над Медведицей» Игорь Растеряев поведал, что после этой работы жители хутора Глинище окончательно «удостоверились», что он и его компаньон Леха Ляхов «слегка не в себе». Дело в том, что по сюжету по реке Медведице долдны были плыть фотокарточки репрессированных под противным дождем. Небо, как назло, все время было ясным, и тандем принял непростое решение поливать речку из шланга. Жители хутора, напротив, привыкшие на своем веку получать ресурсы для полива огородов из водоема, посчитали это чуть ли не кощунством.

Непростым выдались съемки и клипа на песню «Ходики», где много хрустальных мужчин изображали на диване томящихся от похмелья страдальцев. Один потенциальный герой видео наотрез отказался играть алкоголика, потому что — человек хозяйственный и владеет двумя тракторами. Другой не захотел попадать в кадр «из-под коровы» и затребовал неуместных по сюжету начищенных ботиенок. Зато выпивоху сыграл совсем еще юный Андрюха, сам запросившейся на съемки. В итоге после коллективного просмотра «Ходиков» парень почем зря подвергся остракизму со стороны одноклассников, сказавших ему: «Мы знали, что ты бухаешь, но чтоб настолько!» А, между тем, Андрюха оказался парнем серьезным и теперь эффективно участвует в защите Волгограда от беспилотников. Прекрасным дополнением к этой искрометной истории послужила песня «Возвращение».

Темпераментность волгоградцев Игорь Растеряев уравновесил песней «Север». Побывав у поморов, он поразился, насколько это сдержанный народ. Видя, как местные собирают морошку практически под носом у бродячих медведей, певец поостерегся, что хищник может в любой момент их съесть. «Так, вероятно!» А о вепсах (прославленных в «Вепской песне», которые отвезли его однажды с фестиваля за той же морошкой, он написал стихотворение:

Нет бы дома сидеть,

Обжираяся кексами,

А я еду в буханке

Вместе с пьяными вепсами.

Не задалось у Игоря Растеряева с поляками. На концерте в Белостоке, он жаждал с тонким намеком спеть им в «Русской дороге» про Ивана Сусанина, а они даже не знали, кто это такой. Не шибко обрадовали певца и японцы, изобретшие ударный деревянный инструмент с дыркой и шариком, который он позаимствовать у знакомой, чтобы играть с другом в электричках. Но во время первого же исполнения «Амурских волн» шарик отлетел, и его пришлось искать под лавками. В следующем вагоне курьез повторился. И тогда друг, который играл на гитаре, повернулся к Игорю Растеряеву и изрек: «Гарик, Япония нам не поможет!»

Зато недавно певцу помогла его тетрадка, в которую он записывает разные фразы для будущих песен. Во время очередной ревизии накопленного материала он пришел к выводу, что скопилось достаточно изречений, которые в «нормальные» песни не попадут не при каких обстоятельствах. Игорю Растеряеву стало за эти фразы так обидно, что он решил «склепать» из них отдельное произведение - «Лоскутки». Теперь он заслуженно гордится этой песней и с нескрываемым исполнил ее на концерте.

Напоследок Игорь Растеряев сыграл две новые песни - «Пуля-дура» и «Мир», а также повторил «Рускую дорогу». Почти 40 песен за два с половиной часа непрерывной игры и пения… Дай Бог каждому артисту такую энергию и отношение к зрителям».