ДМЦ «Все по...»

Исполнитель: ДМЦ, Название: «Все по...», Стиль: рок, Год переиздания: 2025

Группа «ДМЦ (Дороги меняют цвет)» выпускают релиз за релизом. Среди этого обилия премьер не все, возможно, сегодня вспомнят, с чего музыканты начинали. Тем более, их дебютный альбом «Все по...» отражает еще украинский период и, соответственно, выпущенный в 2009-м своими силами диск является сегодня жутким раритетом. Спасибо лейблу «Союз Мьюзик», который переиздал этот CD практически в том же оформлении.

Благодарности обильно источались и самими музыкантами в предуведомительном слове к альбому. При этом они адересовывались какому-то доктору — скорее всего, отцу психоанализа, которому посвящена заглавная вещь «Все по Фрейду». И в этих довольно издевательских местами реверансах читается неоспоримая истина: за внешними проявлениями вежливости все равно скрывается пресловутое половое влечение и загнанные в подсознание комплексы.

Любовь в альбоме действительно имеет болезненный оттенок. «Мой г...н» - отражение страстной привязанности героя к некой даме и, право, жаль, что песня почем зря попадет под действие антинаркотического закона, ведь речь в ней вовсе не о веществах. «Глубокой осенью» - такой же мучительный разрыв с дамой сердца. И лишь в «Notre-Dame de Paris» герой находит сочувствие у самой Богородицы — даже несмотря на свое увлечение падшей женщиной.

Не секрет, что среднестатистические клиенты Зигмунда Фрейда всячески скрывали свои истинные намерения (в том числе — и от себя). И в этом альбоме настолько много таких отвлекающих маневров, что местами он начинает походить на радиоспектакль. Песня «Спи до утра» начинается фрагментом оригинального исполнения советской песни «Крейсер Аврора», а в самом тексте есть отсылки к романсу «Утро туманное» и саундтреку к «Приключениям Электроника» «Прекрасное далеко». «Когда поэт...» нанизана на запись чтения Сергеем Есениным «Исповеди хулигана». «Море» начинается с фразы из фильма «Достучаться до небес». «Массандра» - крымский ответ «Маме-анархии» группы «Кино». Целый мини-спектакль лидер группы Андрей ГрейЧайник разыгрывает перед «По дороге в небо», прося у прохожих закурить и стопя попутную машину до Симферополя.

Записан альбом странно, но многие огрехи звучания искупает виртуозная скрипка погибшей в 2008-м в ДТП Марии Аникиной, а также духовые и этнические инструменты Богдана Петрушко. Действительно, хотелось бы, чтобы этот альбом вновь вошел в активный обиход наших рок-меломанов.