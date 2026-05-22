Бригадный подряд feat. Тролль гнет ель, Весна Владимирова, Ирина Сорокина «Матрос» (интернет-сингл)

Исполнитель: Бригадный подряд, Название: «Матрос», Стиль: панк-рок, Год: 2026

Между панками и моряками действительно очень много общего. Как и активно гастролирующие артисты, матросы неприкаянны, привычны к испытаниям и не чужды излишествам. «Бригадный подряд» уже поднимал морскую тему в залихватском гимне. «Welcome Aboard». Но вот их новый сингл «Матрос» вышел очень неожиданным.

Количество приглашенных гостей превращают песню протяженностью в 3,5 минуты в мини-спектакль. Все начинается с того, что матрос получает кипу писем от родных, предвкушая приятное чтение. Но его ожидания не оправдываются. Жена заявляет о том, что его бросила, причем, делает это предельно грубо и кратко. Слушатель веселится, но каждое новое письмо оказывается мрачнее и подробнее предыдущего: сестра ушла на панель, а родители вообще лишились дома. На горизонте маячаят, казалось бы, две развязки: матрос сам всех пошлет или пустится во все тяжкие. Но финал пробирает до мурашек: оказывается, матрос еще и воюет, но при этом собирается со всем разобраться, когда вернется. Гвозди б делать из этих людей!