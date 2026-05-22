50 оттенков Сектора «Деревенские частушки» (интернет-сингл)

Исполнитель:50 оттенков Сектора, Название: «Деревенские частушки», Стиль: панк-рок, Год: 2026

Пресловутый фильм «50 оттенков серого» сильно раздвинул границы дозволенного. При всей его ванильности, создатели лента сделали мейнстримом тему садо-мазо и открыли дискуссию на тему допустимости таких «приправ» в романтических отношениях и даже в семейной жизни. Соответственно, сама фраза «50 оттенков серого» быстро стала крылатой, и с ее помощи стали описывать явления, которые раньше были табуированными, а сейчас постепенно входят в обиход.

Под эту категорию идеально попадает творчество группы «Сектор Газа». В 90-е многие незаслуженно считали творчество Юрия «Хоя» Клинских чем-то низменным и пошлым. Поэтому непокорные школьники слушали эти заветные кассеты тайком, постоянно рискуя нарваться на родительский и учительский гнев. Репутация коллектива начала меняться в лучшую сторону еще при жизни Хоя, когда он, ни много ни мало, выступил с песней «Пора домой» на Красной Площади в День Победы. А недавно «Туман» «Сектора Газа» отметили даже на официальном уровне в Министерстве обороны

В XXI веке появилась другая напасть: расплодилось слишком много продолжателей «Сектора Газа» и подражателей ему. Вакханалия эта длилась долго. Казалось бы, появление регулярного Фестиваля «Сектора Газа» во главе со старшей дочерью Юрия Хоя Ириной Клинских должно положить всему этому конец. Но не тут-то было. Кто-то из эпигонов, на голубом глазу говорит, что он вполне самобытен, кто-то косит под «Сектор» невольно — по молодости и неопытности.

На этом фоне анонимный проект «50 оттенков Сектора» выглядит своего рода интеллектуальной провокацией. Мол, хотели песен в духе Хоя — получите. Не секрет, что «Сектор Газа» одним из первых в нашем роке начал популяризировать неприличные частушки, делая упор на сельскую, воронежскую и сексуальную тематику. В этих песнях сочетались мужской и женский вокал, и «50 оттенков» Сектора» сделал все по канону, уважив трактористов, животноводов хлеборобов и сельских «милок» с характерными интонациями под Юрия Клинских.

При этом не покидает ощущение, что все это не вполне серьезно. Особенно когда в сельский быт вторгается в финале вполне себе городская частушка про «дорогой автоответчик, передай, что он м...к». Становится ясно, что с нами просто играют в кошки мышки — и нас, видимо ждет еще полсотни песен, в которых будут последовательно раскрываться другие оттенки «Сектора» - хоррор-панк, криминальная тематика, алкогольные будни, нутряной патриотизм, неудачные свидания и др. Важно и то, что это аналоговый проект, а не наскоро сляпанный посредством ИИ полуфабрикат, потому что «50 оттенков Сектора» явно уважают своего слушателя и все делают на совесть. А значит — есть чего ждать, и найдется еще повод для радости узнавания знакомой стилистики!

Единственное, что хочется пожелать музыкантам: если у них до данного проекта были свои основные группы, то чтобы они развивали новую линию вместе с прежней, а не вместо нее!