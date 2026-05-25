Гена Инженерский «Вспоминай» (интернет-сингл)

Исполнитель: Гена Инженерский, Название: «Вспоминай», Стиль: софт-рок, Год: 2026

Моряки по полгода и больше бывают в рейсах. Казалось бы за долгие месяцы блуждания в бескрайних водных просторах у них должно притупиться восприятие «сухопутных» пейзажей. Но на деле у особо чувствительных натур все обстоит с точностью до наоборот. Яркий пример — мореплаватель и полярник Гена Инженерский, который пишет и исполняет удивительно проникновенные песни.

В основе песни «Вспоминай» некие давние впечатления о каких-то не сложившихся отношениях с девушкой. Но пленерные зарисовки Гены Инженерского пестрят необычайно живыми деталями — чего только стоит словосочетание «щекочут колоски». «Вспоминай» - это именно тот редкий случай, когда в задумчивой песне (поначалу похоже на «Любэ», но потом певец как бы обретает свой почерк) антураж гораздо важнее описаний несчастной любви. Недаром в финале песни говорится от том, что режиссером был костер вдали, а актерами — разбежавшаяся пара. В этом может крыться и причина их разлуки: слишком много внимания уделяли внешнего, но воспоминания о тех соловьиных ночах все же дороже разрушенных отношений.