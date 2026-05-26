Манекены feat. Sellout «Радио» (интернет-сингл)

Исполнитель: Манекены, Название: «Радио», Стиль: панк-рок, Год: 2026

Удивительно, как за каких-то 10-15 лет в России изменилась роль радио в жизни музыкантов. На рубеже веков повелители эфиров были всесильными, поэтому в музыке появилось такое понятие, как формат. Даже правоверные рокеры облегчали и кромсали свои творения, чтобы прорваться в ротацию. Соответственно, и было много песен, аоспевающих радио, вспомним хотя бы «Радиоволну» Дельфина.

Сейчас на место радио пришел интернет, поэтому не до жиру. Но есть отдельные группы, которые с маниакальным упорством продолжают воспевать радио. Из этой серии — новинка питерских «Манекенов», записанная в коллаборации с рязанцами Sellout. Их радио насолько могущественное, что посылает сигналы сквозь время и города в космические просторы. На деле же под этой величественной ширмой кроется попытка удержать и увековечить угасающие чувства героев.