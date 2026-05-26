Группа «Оберманекен» дала концерт в арбатском ресторане «Титры» 14 мая 2026 года

Концерт прошел в необычном формате — многоликий Анжей Захарищев фон Брауш представил новый альбом «Диско Иллюминаты» своего сайд-проекта «Депеш Мать». Правда, у музыканта своя терминология. Безликому «сад-проекту» он предпочитает термин «прокси» - так что «Диско Иллюминаты» считаются своего рода предтечей будущего альбома «Оберманекена» «Византийский космонавт», из которого были сыграны несколько песен — заглавная и «Стратосферные парни». Заготовки же из «Диско Иллюминатов» существовали у Анжея еще в старом ноутбуке, который «ушел в тень» еще лет 10 назад. Недавно нашелся мастер, который реанимировал технику, благодаря чему музыкальный материал извлекли на свет Божий и довели до ума.

Презентация была организована поэтапно и в несколько локациях. В «Титрах» группа сыграла «Клубничную Луну» и заглавную вещь релиза «Диско Иллюминаты». На открытии нового ресторана «Пролив» на «Октябрьской» двумя днями позже «Оберманекен» выдал другую порцию песен с альбома. И, наконец, подытоживающая фаза презентации, на которой прозвучит больше свежего материала, состоится в клубе «16 Тонн Арбат» 3 июня 2026 года!

Анжей Захарищев фон Брауш начал делать шоу еще задолго до старта концерта. От звукорежиссера на саундчеке он попросил «эфемерности», причем — такой, «как будто

о Гагарин с Терешковой встретились на Байконуре». Сам процесс настройки звука маэстро назвал важнейшим процессом, сравнимую с расстановкой фигур на досках перед глобальным шахматным турниром.

Моментов игры со со зрителями было в этом 2,5часовом концерте невероятно много. Чего только стоило голосование по поводу исполнения старых песен «Оберманекена». Исходя из его причудливой системы подсчетов, за «Магнетизм» отдали свои голоса 36 и 6, за «Резидентку Мосада» 23, а за «Ночного портье» - 153 человека, потому что Анжей Захарищев фон Брауш учел пожелания и арбатских прохржих за окном. Надо ли уточнять, что на концерте в итоге были представлены все три песни. Причем в «Ночном портье» вместо упоминания о крамольном веществе Анжей Захарищев фон Брауш спел: «Серебристая пыль Византии».

Помимо имперской, на концерте превалировала также астронавтская тема. Недаром в какой то момент Анжей Захарищев фон Брауш назвал себя и согруппников (басист Павел — внук Мика Карна из Japan, несравненная вокалистка Олемпицка Эрте и неподражаемая аккордеонистка Лиза Дорофеева) «космическими патриотами». Обращаясь же к славянской сказочной тематике, «Оберманкен» сыграл новинку «Этот город-кит». Она примечательна тем, что ее текст Анжей Захарищев фон Брауш написал для группы «Браво». Получилась песня «Этот город спит», которая в интерпретации «Оберманекена» трансформировалась в «Этот город-кит».

Еще один город, который произвел неизгладимое впечатление на участников группы — Переславль Залесский. Выступая там, «Оберманекен» встретил там семейство Гагариных, которые одновременно продолжали аристократическую княжескую ветвь и были родственниками небезызвестного Юрия Гагарина. Они угостили «Оберманекен» ядреным абсентом из березового сока. Однако Анжей Захарищев фон Брауш предложил им создать на том же материале «Просекко». Как известно, на березовой просеке вырастают обычно волшебные грибы, поэтому напиток получил название «шаманское шампанское». Вряд ли об этом помышлял родившийся в Переславле Залесском Александр Невский, к которому музыканты также отнеслись со всем уважением. Помянуть павших на поле брани русских дружинников ему помогла фамилия лидера группы «Разнузданные волей» Алексея Кольчугина, который тоже выступил на концерте с пламенной речью, процитировав свою недавнюю рецензию на «Диско Иллюминатов».

