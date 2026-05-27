Sirix «Лотерея» (интернет-сингл)

Sirix «Лотерея» (интернет-сингл)

Исполнитель: Sirix, Название: «Лотерея», Стиль: панк-рок, Год: 2026

В советское время большое внимание уделяли пропаганде лотерейных билетов. В 1982 году была снята даже целая комедия «Спортлото 82» самим Леонидом Гайдаем. И пусть злые языки ворчали, что реклама подвела режиссера, который сработал слабее, чем в «Бриллиантовой руке» - важен сам прецедент.

Сегодня периодически появляются новости о заоблачно крупных выигрышах, причем проверить эту информацию на достоверность никак нельзя. Так же, как невозможно понять — есть ли проплавленная реклама в песне группы Sirix «Лотерея». Но, скорее, всего, все же — нет, ибо деньги не идут триумфатору на пользу. Он все быстро просаживает и вновь залезает в кредиты. Кроме того, сложно с уверенностью сказать, выигрыш или проигрыш для песни ее музыкальное сходство с «Взял вину на себя» «Сектора Газа» и антитеза песне «Кусок» (где деньги, напротив, ныкали, но пришли к тому же результату). Может, музыуанты так же ответят словами герое Гайдая: «Не виноватые мы — Хой сам пришел (на ум)!»

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Геннадий Онищенко
Академик РАН Онищенко, предлагавший ввести шестидневку, не смог сдать ЕГЭ
Когда российские олигархи перестанут дистанцироваться от СВО
Стоп-кадр из видеотрансляции
Володин оценил возможные потери Армении при выходе из ЕАЭС
Лукашенко поблагодарил США за гумпомощь и сказал, что американцы — молодцы
Избранное
Эпидемия «Легенды русского рока» (двойной винил)
Ермен Анти, 13 января, Harat’s Pub (Актюбинск)
«Приключения Электроников», 5 декабря, «Мумий Тролль Music Bar»
Альбина Джанабаева: «Женщина расцветает, когда любит!»
«Очевидно, что Крым никогда не проявлял желания перейти из состава России в состав Украины. Его не спрашивали ни в 1954, ни в 1991 году»
Валерий Сюткин научил настойчивее овладевать дамами
«На Западе прямо признают масштаб вопроса – цивилизационная война. Там объявляется, что если Россия победит, то это может означать начало конца западной цивилизации»
Момент ясности
Kruger «XXX» (3СD)
Опера-драма Алексея Рыбникова «Le prince André. Князь Андрей Болконский», «Градский Холл», 21 и 22 октября 2022 года
Почему убили генерала Сарварова?
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie