Sirix «Лотерея» (интернет-сингл)

Исполнитель: Sirix, Название: «Лотерея», Стиль: панк-рок, Год: 2026

В советское время большое внимание уделяли пропаганде лотерейных билетов. В 1982 году была снята даже целая комедия «Спортлото 82» самим Леонидом Гайдаем. И пусть злые языки ворчали, что реклама подвела режиссера, который сработал слабее, чем в «Бриллиантовой руке» - важен сам прецедент.

Сегодня периодически появляются новости о заоблачно крупных выигрышах, причем проверить эту информацию на достоверность никак нельзя. Так же, как невозможно понять — есть ли проплавленная реклама в песне группы Sirix «Лотерея». Но, скорее, всего, все же — нет, ибо деньги не идут триумфатору на пользу. Он все быстро просаживает и вновь залезает в кредиты. Кроме того, сложно с уверенностью сказать, выигрыш или проигрыш для песни ее музыкальное сходство с «Взял вину на себя» «Сектора Газа» и антитеза песне «Кусок» (где деньги, напротив, ныкали, но пришли к тому же результату). Может, музыуанты так же ответят словами герое Гайдая: «Не виноватые мы — Хой сам пришел (на ум)!»