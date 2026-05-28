«Ундервуд» запустил пенсионные процессы вне пенсионного фонда

Группа «Ундервуд» дала концерт в мытищинском Sherwood Pub 23 мая 2026 года

Музыканты приехали не с пустыми руками, а с презентацией альбома «1000 лун». Но для начала группа все же решила побаловать более старыми песнями. «Позвольте у начале нашей встречи сказать вам несколько слов», - сразу заинтриговал публику вокалист Максим Кучеренко. Но вместо речей музыканты затянули «Детей портвейна» - песню, которая и впрямь представляет собой разыгранный в лицах увлекательный рассказ. Момент эксцентрики был силен и в «Ангелах и аэропланах, где Максим Кучеренко изображал с помощью ладоней трепещущие крылья.

«Лето наступило, судя по всем, солнце светит прямо в глаз - да здравствует московская жара!» - торжественно провозгласил он перед «Спойлером». Заглавный совет из песни «Следи за ее левой рукой», он давал, многозначительно глядя на коллегу Владимира Ткасенко, левая рука которого как раз скользила по грифу гитары. А тот, исполнив песню из «1000 лун» «Текирекатеки» сообщил, собравшимся, что сегодня здесь «прекрасное настроение и прекрасная публика».

Еше одной композицией из нового альбома стал «Сфинкс». Пожелав всем артистического настроя, Максим Кучеренко принялся рассуждать, что задача музыкантов - высосать всю энергию из публики, вернуть обратно и еще взять за это деньги.

- Это уже какие-то пенсионные процессы вне пенсионного фонда, - вдруг подытожил он.

- И слава Богу! - понимающе кто-то констатировал из сруки девушки, которой очевидно стоит теперь ждать скорой свадьбы. Семейных же граждан Максим Кучеренко решил опросить на тему, куда можно определить ребенка летом. Тут же последовал дельный совет отправить чадо на работу. «Ну, правильно, пусть приносит деньги!», - согласился Максим Кучеренко. Другой совет касался колледжа актерского мастерства.

Судя по всему, как раз эту премудрость Владимир Ткаченко освоил уже в совершенстве. Ведь уже во время следующей песне «Бетховен» он неподражаемо обыграл практически каждое слово. «Вия» из «1000 лун» Максим Кучеренко посвятил взрослым думающим людям. «Человек для любви» оттуда же тоже полностью подходила под эти параметры. «Новый альбом наш, пожалуйста, слушайте — мы старались, сделали его», - разоткровенничался вдруг Максим Кучеренко. - Слышим эти песни по радио — и радуемся, как дети!»

В дальнейшем между прежними и новыми песнями обнаружились любопытные переклички. Вскоре после хита «Лавацца» прозвучал «Молочный улун» из свежего альбома — еще одна дань благородному безалкогольному напитку. Под занавес «Ундервуд» восславил исторических персонажей — космического первопроходца в «Гагарин, я вас любила» и маэстро Мстислава Ростроповича во «Все, кого ты так сильно любил», а также поздравили своего директора Никиту Белых с наступающим рок-н-ролльным возрастом Христа.

Такой финал был более чем оправдан для презентации альбома, который как раз посвящен любви. Но из той же любви «Ундервуд» решил даровать еще пару песен на бис - «Товары и услуги» и «Понте Векью». «Я не знаю, что мне нужно для счастья», - пел Владимир Ткаченко во второй из них. Но ведь это очевидно — для счастья всего-то нужна была в этот вечер группа «Ундервуд» в уютном баре Мытищ!