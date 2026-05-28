Нина Смит «Солнечные зайцы» (интернет-сингл)

Дизайн нового сингла Нины Смит «Солнечные зайцы» настолько впечатляет, что хочется начать с «обертки»… Обложку делал питерский стрит-артер, который рисует светом на стенах. Понятно, что такие изображения существуют ровно столько, сколько ты держишь источник света и трафарет. Но фотографии с его работами воздействуют очень сильно. И, в конечном счете, свет ведь существует вне времени, поэтому художнику обычно удается приоткрыть дверь в вечность.

Песня «Солнечные зайцы» посвящена Санки-Петербургу, и призрачность Сечерной столицы прекрасно коррелирует с эфемерностью световых рисунков. Правда, Питер Нины Смит — не земной, а небесный, и действие в нем, похоже, разворачивается после смерти героев. Он, отправившись в иное измерение, забыл свое имя и даже цвет волос. Она, догнав его, призвана все напомнить, потому что именно любовь сохраняет бессмертную сущность человека в бесконечности. Спела об этом Нина Свет с невероятной силой, а группа «Dругой Ветер» поддержала эту мощь.

P.S. EP включает еще две версии — сольную минималистическую и электрическую олдскульную. Слушая их, каждый волен выбрать путь в Царствие Небесное по себе.

Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

