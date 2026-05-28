Паническая атака «Нормальность»

Исполнитель: Паническая атака, Название: «Нормальность», Стиль: постпанк, Год: 2025

Группа «Паническая атака» существует с 2009 года, и с тех пор старается выпускать по одному альбому в год. Музыканты тяготеют к поспанку, но всячески подчеркивают, что не чужды экспериментам и свободны от любых идеологий. Четырнадцатый альбом «паникеров» носит название «Нормальность», и это, конечно, вдвойне забавно на фоне названия группы и тематики доброй (или не очень) половины песен диска.

Эти произведения отражают параноидальное состояние, что следует например, из произведения с многобещающим названием «Паранойя-3». В нем, кстати, цитируется шляг-фраза из «Сияния» «Гражданской обороны». В «Радиотелефоне» героя мучают звонки, доносящиеся из соответствующего устройства, и только к концу произведения выясняется, что радиотелефон у него как раз и отсутствует. Возможно, это такая завуалированная отсылка к «А телефона нет» «Странных игр».

«Прогулка романтика в промзоне» похожа на попытку смоделировать поведение несколько отстраненного лирического субъекта Виктора Цоя в клокочущей современности. Герой гуляет по промзоне, видит летящий на баки с топливом беспилотник и, недолго думая, сбивает его ржавым куском трубы. Песня заражает своим деятельным настроем — так же, как и «Сталевар (версия 2025), где работяга озабочен устранением сосулеобразования и прочими созидательными вещами.

То есть, когда герои стряхивают с себя страхи и берут ситуацию в свои руки, становится приятно. Особенно это касается двух условно патриотических песен (ведь мы помним, что группа не поддерживает идеологий) - «Моя Родина» (ажурное кружево из образов духе Сергея Есенина и Константина Кинчева) и «Русь — это кайф» (более прямолинейное, но не менее впечатляющее признание в любви к своим просторам.

Все это более чем закономерно и правильно, поэтому название альбома к его финалу только проясняется. А вот, насколько становится худо, когда нормальность уходит из мира, мы можем судить по песне «Ничего не случилось». В тексте идет речь о мужчинах и женщинах, которые меняются местами, ускоряя тем самым приближение конца света. Текст этой вещи написал ныне покойный соратник коллектива Денис Сидоров. Парадокс в том, что на фоне всей этой апокалиптики, для нас звучит реальный сидоровский голос, что все будет хорошо. Так что спасибо «Панической атаке» за то, что всегда находят лучик света даже в постпанковском мрачняке.  

