«Разнузданные волей» представили один из лучших альбомов русского рока на «ДА фесте»

Музыкально-поэтический вечер «ДА фест» состоялся в клубе «Китайский Летчик Джао Да» 25 мая 2026 года

На сей раз темой мероприятия стали смелость и искренность. Лучше выдумать организаторы не могли, потому что только при наличии таких качеств можно дотянуть до 99-ти поводов собраться.

Открывал фестиваль эксцентричный тандем «Правояр и Серёга²». Несмотря на свой грозный славянский псевдоним Павел Правояр в галстуке-бабочке, шортах и небольшим ирокезом выглядел как панк примерного поведения из американского колледжа. Серега же в квадрате рубил на виолончели и отвечал за подпевки. При всей игривости исполняемых песен, в них был заложен глубокий смысл. «Сирены» Правояр исполнил «по мотивам откровенный Гомера», с горечью заметив, что на древнегреческую тематику в последнее время что-то перестали петь. Это было не совсем так, ведь, например, песня «Пой, сирена» есть и арсенале группы «Разнузданные волей, которая выступила чуть позже.

Музыкальные номера перемежались поэтическими. Дарья Нос заинтриговала собравшихся термином из точных наук «магдебургские полушария», посетовав попутно, что на «Да-фест» ходят только лирики, а не физики. Девушка в розовых очках (вышла на сцену почему-то без оных) прочла несколько стихов о времени как главной ценности современной цивилизации.

Постоянный резидент фестиваля Игорь Маркин спел под гитару первым делом о том, что «Я нахватал себе ролей но ни одну не смог сыграть». Дальше он примерил на себя несколько ролей, поведав про дорогу без разделительных полос, зимовку, отсутствие праздника в современной цивилизации и лирическую вещь про полеты. Певец настоятельно зазывал в свои соцсети, где можно послушать его новый альбом.

В отличие от Игоря Маркина, который ограничился виртуальными артефактами (QR-код и цифровой релиз) группа «Разнузданные волей» привела с собой свежий альбом «Круговорот беды» на CD открытки в его поддержку. Невероятно цельный и драйвовый сет коллектива стал кульминацией всего фестиваля. «Без лишних слов скажу, что мы выпустили один из лучших альбомов русского рока!» - с достоинством сообщил лидер «РВ» Алексей Кольчугин. И сослался на посетившего фестиваль текстовика «Черного Обелиска» и Carharsis Георгия Арустамьяна, которому этот меньше всего похожий на безликий контент альбом добавил седых волос в бороду.

Совершенно новый состав «Разнузданных волей» Алексей Кольчугин назвал «кайфовым». На сцену с ним вышли очень опытные музыканты: Рустем Валеев – бас, второй вокал, Васив Касумов – клавиши, Сергей Кучерявый – барабаны. Эти профи сработали так, что зрители им бурно хлопали уже за настройку звука, что встречается, прямо скажем, нечасто.

За отведенные полчаса «Разнузданные волей» успели сыграть меньше половины альбома, но при этом выстроили программу так, чтобы были ясны концептуальность и разноплановость пластинки. Тяжелая и сумрачная «Страна чудес» затягивала в обещанный «круговорот беды». «Дракон» впечатлял не только продуманной подачей, но и страстными бэк-вокальными партиями Рустема Валеева. «Здесь (На больших этажах перекрещенных улиц)» представляла собой стихотворение, а точнее — саундпоэтический номер, подчеркивающий специфику музыкально-поэтического «ДА феста». Обильные стихотворные вкрапления были и в эпической «Тело не стыкуется с душой». Закончился сет былинной «В те времена», перед которой Алексей Кольчугин уместно напомнил завет Эдуарда Лимонова: в любой тяжелой для страны ситуации нужно оставаться со своей Родиной!