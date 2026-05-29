Русская рулетка «Топливо» (интернет-сингл)

Исполнитель: Русская рулетка, Название: «Топливо», Стиль: постпанк; Год: 2026

Недавний альбом группы «Русская рулетка» назывался «Жителям панельных домов». И в своем новом сингле «Топливо» проект отнюдь не изменил своей излюбленной тематике. Здесь тот же самый панельный дом — только поданный через призму известных песен русского рока.

Начинается песня с музыкальной темы, напоминающей чем-то «Следи за собой кино». Дальше речь идет от лица среднестатистического жителя спального района, который честно признается: «Я учебу не любил и работу тоже». Но все же он не совсем неуч, потому что нахватался цитат из известных песен. В рефрене он вспоминает «бутылку кефира, полбатона» из «Оранжевого настроения» «Чайфа». Во втором куплете цитируется «Делай меня точно, мама» «Мумий Тролля» (та же беспросветная бытовуха, только времен заката СССР). Если топливом для обитателей многоэтажек становится чекушка, то для героя — русский рок. И это парня, возможно, спасет.