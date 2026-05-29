Черный вторник «Дед» (интернет-сингл)

Исполнитель: Черный вторник, Название: «Дед», Стиль: панк-рок, Год: 2026

Название группы «Черный вторник», как известно, отсылает к дню смерти Юрия «Хоя» Клинских. Коллектив является официальным трибьютом «Сектору Газа». В таких случаях приходится неустанно напоминать, что у музыкантов есть и свои собственные песни, которые, увы, незаслуженно, но неизбежно оказываются обычно в тени.

Недавно «Черный вторник» выпустил песню «Дед». Сингл был представлен незадолго до Дня Победы, однако ветераном той войны дед юного героя не мог быть априори. Тем не менее, песня воспринимается как дань старшему поколения, которое способствовало процсетанию нашей великой страны, испытав можество лишений. Дед живет в деревне и является непререкаемым авторитетом для всех. Он вправляет мозги своему внуку, но при этом не чужд простым радостям, вроде употребления местных напитков. К тому же перед нами неисправимый балагур, что следует из забавной сценки, разыгранной ближе к финалу песни. Живая связь поколений — что может быть трогательнее!

