Дари: «Счастье – когда близкие рядом, живы и здоровы»

Дари — восходящая звезда детской сцены

Ей всего 11 лет, но за её плечами уже роли в мюзиклах «Красавица и Чудовище» и «Мэри Поппинс», участие в благотворительном проекте «Белый пароход», съёмки для телеканалов «Карусель», ТНТ и «Домашний», а также победы во всероссийских конкурсах, включая Гран-при конкурсов «Театральные мастерские» и «Покори сцену».

Её авторские песни «Собачки» и «Мягкие игрушки» звучат на «Детском радио», а выступления на лучших сценах Москвы и других городов неизменно получают тёплые отклики зрителей и профессионалов. Юная звезда поделилась мечтами, рецептом идеального выходного и дала совет ровесникам, мечтающим петь на сцене.

– Привет, Даша! Или Дари – как к тебе лучше обращаться? Расскажи, как появился этот творческий псевдоним?

– Имя Дари стало уже повседневным – и домашним, и школьным псевдонимом. А появилось оно так: в детстве меня ласково называли Дариша, а позже, когда я стала старше, это имя сократилось до Дари, что означает «дарить добро, дарить хорошие песни». Когда я записала первые песни, и они появились на разных площадках, и друзья, и школьные учителя тоже стали звать меня Дари.

– Тебе всего 11 лет, но, судя по насыщенному рабочему графику (запись в студии, съемки видео, многочисленные концертные выступления), ты уже профессиональный артист. Когда ты начала заниматься музыкой?

– С раннего детства я выбирала занятие по душе – пение, танцы, гимнастика или что-то еще. Так как моя мама поет, я ходила на все ее концерты, а потом решила, что тоже хочу петь. Я посещала разные студии, где изучала актерское мастерство, участвовала в мюзиклах. А потом начала профессионально заниматься вокалом – сольно, не в хоре. Со временем желание стать певицей и автором песен только окрепло. Так появилась моя первая авторская композиция «Собачки», а потом и другие песни.

– Успеваешь ли ты отдыхать при таком графике? Как выглядит твой идеальный выходной, когда не нужно никуда ехать и выступать?

– Сначала, конечно, хотелось бы выспаться, потом позавтракать, посмотреть мультфильмы, поиграть с куклами, погулять с любимой собакой. А вечером выйти на прогулку с родителями, сходить в кафе, всем вместе попить чай и посмотреть какой-нибудь хороший фильм на ночь. Это мой самый идеальный выходной, который не часто, но все же бывает. Я очень люблю такие дни.

– Хватает ли времени и сил на учебу в школе? Какие у тебя любимые предметы? Есть ли хобби и увлечения?

– Начну по порядку. На учебу у меня сил хватает и, надеюсь, что будет хватать. Мои любимые предметы – литература, потому что я люблю читать и учить стихотворения; русский, так как считаю, что каждый должен прекрасно знать родной язык, и еще –французский, потому что он очень мелодичный. А теперь о хобби и увлечениях. Люблю помогать своим родителям на мастер-классах, делать костюмы и прически куклам. Из обычного материала могу смастерить что-то очень оригинальное. Например, сшить какую-то классную игрушку, а из простой картонки сделать большую сцену для своих игрушечных «артистов». Я люблю творческие занятия, мне нравится лепить из полимерной глины, переделывать одну вещь в другую, что-то мастерить. А еще люблю монтировать свои видео, я даже пробовала сама делать небольшие фильмы.

– Помнишь свой первый выход на сцену? Какие ощущения испытывала – волнение, радость, может быть, было немножко страшно?

– Мой дебют был давно, еще в садике, и, честно говоря, я этого уже не помню. Но самое яркое впечатление оставило участие в мюзикле «Красавица и чудовище» – мне тогда было 5 лет. Перед выходом на сцену я не сильно волновалась, скорее, удивлялась и восхищалась тому, что играю в большом зале и в таком прекрасном спектакле. Больше переживала за свою подругу, с которой мы вместе пели в мюзикле. Я исполнила свою партию, а потом пела подруга, которая вдруг забыла слова, и у нас было 2 минуты неловкой тишины… Она смотрит на меня, я – на нее, хотелось рассмеяться, но было нельзя… Она глядит на меня своими большими глазами и словно говорит взглядом: «Ты помнишь текст?» И я киваю и пытаюсь ей подсказать. К счастью, мы вышли из этой нелегкой ситуации.

– Есть ли у тебя талисман или специальный ритуал на удачу перед выступлением?

– Особого ритуала у меня нет, но на важных и ответственных мероприятиях я использую дыхательную технику «4 на 4». Сейчас и вас научу. На 4 счета вдыхаем, на 4 – задерживаем воздух в легких, на 4 – выдыхаем и еще на 4 – задерживаем дыхание. Вот такое хорошее упражнение поможет вам расслабиться и успокоиться.

– Как друзья относятся к тому, что ты – известная певица?

– Друзья меня очень поддерживают. Они приходят на мои концерты, участвуют во всяких конкурсах, розыгрышах, челленджах, которые я устраиваю в соцсетях. Постоянно голосуют за меня в опросах, всегда с нетерпением ждут моих песен и клипов. Хочу поблагодарить их за ценную и важную поддержку.

– Ты исполняешь песни, написанные мамой – Юлией Холмановой. Легко ли работать в таком семейном тандеме? С одной стороны, кто, как ни самый родной человек, знает о том, что тебе интересно и тебя волнует. С другой, наверняка бывает, что ты устала или неважно себя чувствуешь и хочется, чтобы тебя пожалели или даже вообще отменили какое-нибудь мероприятие. Но мама-продюсер проявляет строгость и говорит волшебное слово «надо!».

– Это очень круто – вместе заниматься любимым делом! Мы с мамой можем что-то обсудить, подкорректировать, я могу добавить в песню что-то свое. Конечно, иногда у нас случаются разногласия, но это бывает очень редко. Это правда, что мама знает твой характер и интересы лучше, чем кто-то другой. И поэтому все композиции, которые я исполняю, даже не то что написаны про меня – они попадают прямо в сердечко, потому что сделаны с душой и материнской любовью.

– Сейчас вы с мамой работаете над очень интересным проектом – «Дневник семейного счастья». Пожалуйста, расскажи о нем поподробнее.

– «Дневник семейного счастья» – это музыкальный сериал, состоящий из 4 песен, рассказывающих о моей жизни. Например, в композиции «Помогушка» я хочу все успеть: и мультики посмотреть, и убраться, поэтому придумываю себе подружку-помогушку, с которой все дела идут гораздо веселее. Или, например, в «Шарлотке» мы с мамой готовим пирог. Я нарезаю яблоки, мама делает тесто, а вечером приходит папа, и мы всей семьей садимся пить чай. Кстати, шарлотка – мой самый любимый пирог. Этот проект был поддержан Президентским фондом культурных инициатив. Я считаю, что он очень важен. В каждой семье должны царить любовь, счастье, взаимопонимание, забота друг о друге, должны сохраняться традиции и семейные ценности. Счастье – это когда твои близкие рядом, все живы и здоровы.

– У тебя очень яркий запоминающийся образ. Кто его автор – мама, профессиональный стилист или ты сама решаешь, какую причёску и одежду подобрать для выступлений и съемок?

– В основном костюмы придумывает моя мама. Она со мной советуется, рисует эскиз на бумаге, потом мы вместе вносим правки, утверждаем цвет и т.д. А когда уже все готово, отправляем наш эскиз в специализированное ателье. Опыт работы с профессиональным стилистом у меня тоже был – как раз на проекте «Дневник семейного счастья». Результат можно увидеть в моих муд-видео – костюмы для них делал стилист.

– С кем из взрослых музыкантов ты хотела бы спеть дуэтом и почему именно такой выбор?

– У меня нет одного любимого артиста. Но я бы очень хотела спеть с Филиппом Киркоровым, так как он – король российской поп-музыки, а я – королева или, скорее, пока ещё маленькая принцесса. Или с Полиной Гагариной, у нее классный и очень сильный голос. А еще – с Димой Биланом. Мне нравятся многие его песни, например, «Я твой номер один».

– В какой еще творческой ипостаси ты хотела бы себя проявить – сняться в кино, стать телеведущей или что-нибудь еще?

– У меня уже был опыт съемок в кино, и мне очень понравилось. В будущем я бы хотела сняться в серьезных фильмах – в полном метре, например. Я училась в актерской школе, работала и до сих пор работаю над дикцией, подавала заявку на кастинг телеведущих. Кем бы я еще хотела стать? Мне нравится вести свой блог, снимать разные видео и показывать их людям.

– Что тебе больше нравится: петь в студии, сниматься в клипах, выступать на сцене перед зрителями?

– Честно говоря, мне нравится все: петь в студии интересно, сниматься в клипах – тоже плюс это опыт работы перед камерой, а выход на сцену перед публикой – это еще и проявление смелости.

– Что бы ты посоветовала другим девочкам и мальчикам твоего возраста, которые тоже мечтают петь на большой сцене?

– Во-первых, никогда не сдаваться и продолжать идти к своей цели, даже несмотря на возможные неудачи и провалы. А во-вторых, хочу пожелать ребятам творческих успехов и чтобы у них сбылись все мечты!

Фото из семейного архива предоставлены пресс-службой певицы