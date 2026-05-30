Ксюшенька «Карусель» (интернет-сингл)

Исполнитель: Ксюшенька, Название: «Карусель», Стиль: рок, Год: 2026

Ксюшенька — набирающая обороты питерская артистка. Ее хиты «От Края к Краю», «До полюса» и «Пустота», что называется, за. Как говорится на официальных ресурсах певицы, «в своей дискографии она совмещает акустические песни, пост-панк, поп-рок, синтвейв, панк-рок».

«Карусели» - ближе скорее у синтивейву. Но тут дело даже главное не в аранжировке, а в невероятно плотном и образном тексте. Причем, всевозможными изысками, вроде сравнений пары с порошком, который разделят и растворят, герои стараются прикрыть внутреннюю пустоту. Кажется, это тот самый случай, когда видимость оказывается важнее подлинной сути. Да, они пока вместе, но, похоже, что только от скуки и от отсутствия иных внятных альтернатив. Такое скольжение по жизни ничем хорошим не кончается. Именно поэтому в припеве, вероятно, возникает образ русской карусели, на которой пара летит без всякой цели с маячащей впереди реальной опасностью переломать руки-ноги. Темп все ускоряется, и тут откуда-то из самых глубин возникает выкрик «Боже, помилуй нас» как залог возвращения к настоящему…