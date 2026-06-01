Дмитрий Дыховичный «Дачный альбом»

Исполнитель: Дмитрий Дыховичный, Название: «Дачный альбом», Стиль: лаунж, Год: 2026

В период засилья интернета, блогов и нейросетей особую ценность, как ни странно, приобретает дачный эскапизм. Во всяком случае, Анжей Захарищев фон Брауш из группы «Оберманекен» (в арсенале которой есть песня «Дачные велосипедистки»!) посвятил недавно загородной метафизике целый трактат «Берендеевы волны», где убедительно доказал, что в любой точке земного шара есть свое Переделкино, которое насыщает отощавших от цифровых диет граждан подлинностью, мудростью и свежим воздухом новых идей. Именно такое пространство создал в своем новом альбоме Дмитрий Дыховичный - сын Ивана Дыховичного.

Есть ощущение, что музыкант набрёл на золотую жилу. Во всяком случае, первая песня так и называется - «Золотопромышленники». Герой загружается в видавшую виды Копейку из одноименного фильма - и отправляет за город в поисках новых источников для вдохновения. Музыкальный ландшафт этой песни и альбома в целом, созданный Олегом Костровым из группы «Нож для Фрау Мюллер», отличается исключительной изысканностью. Медоточивая электроника передает пряный аромат прилегающих к даче лугов, причем никакого синтетического привкуса нет даже близко — например, барабаны звучат винтажно, как в эстраде 60-х. Русалки из отдаленных болот манят своими лаконичными вокализами. Обволакивающий голос самого Дмитрия Дыховичного в духе того же «Оберманекена» напоминает, что Золотопромышленники - это все мы в поисках сокровищ собственного духа.

Но авантюрная тематика песни наверняка навеяна приключенческими романами мировой классики - недаром диско-экзерсисы из этой песни отсылают к саундтреки к фильму «Золото Маккены». Ведь где ещё пристально изучать дедовскую библиотеку, как не на даче? Тем не менее, персонажи известных произведений важны, судя по всему, Дмитрию Дыховичному не сами по себе, а как проводники по закоулкам его собственной души - наподобие Вергилия из «Божественной комедии" Данте.

Ведь кто такой, например, «Всадник без головы»? Нет, это не только и не столько бедолага из одноименного романа Майн Рида (даром, что звучит она в духе саундрека к вестерну), а визионер, сумевший приподняться над нашей действительностью и отказавшийся от ума как ограниченного средства ее постижения в пользу пятого чувства. Или «Айвенго» описывает некоего внутреннего рыцаря современного мужчины, склонного к зависимым отношениям, который полностью подчиняет себя прекрасной даме — вплоть до болезненной зависимости от татуировки на ее плече. Кстати, «Айвенго» кажется самым непроработанным треком альбома — он похож на демо, приоткрывающее то, что нас ждет в дальнейшем.

Зато пейзажная «Соломенная кукла» присутствует в альбоме сразу в двух версиях, и каждая из них совершенна и прекрасна. Дмитрий Дыховичный не использует в них припевы, но вместо них присутствует невероятной красоты проигрыш, который как бы приглашает на медитативную прогулку по реке, где «молчаливый ветра порыв, красного заката надрыв». В одном случае эта тема воспроизводится на гитаре, в другом — на клавишных. В первой версии Дмитрий Дыховичный исполняет некий шаманский вокализ, который пробуждает домовых и леших. Во втором варианте слышен беззаботный посвист студентиков из произведений Юрия Мамлеева, которые, приехав коротать лето в деревню на каникулы, не просто не боятся всю эту нечисть, но и настойчиво зазвякают ее в свои собутыльники — так что теперь шарахается от них уже она сама.

На даче, как видим, есть место и сказке и хоррору. Но и эта фэнтезийная реальность н застрахована от Апокалипсиса. Дмитрий Дыховичный знает, как отсрочить грустный финал, предлагая в песне «Телохранитель» ввести должность секьюрити земного шара. И эта песня тоже отличается красивейшей музыкальной темой в духе саундтреков к советским лентам «Любовь» и «Служебный роман». Очень бы хотелось увидеть фильм с «Дачным альбомом» в качестве звуковой дорожки какого-нибудь нового фильма, но режиссеров такого уровня нам категорически не хватает. Остается ждать, что сам Дмитрий Дыховичный устроит что-нибудь из ряда вон выходящее в поддержку своей свежей пластинки.