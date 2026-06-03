ОтМорозки «Травматолог» (интернет-сингл)

ОтМорозки «Травматолог» (интернет-сингл)

Исполнитель: ОтМорозки, Название: «Травматолог», Стиль: стрит-панк; Год: 2026

Красноярские «ОтМорозки» гордо заявляют, что играют «паб рок». Этим самым они как бы автоматически заявляют об отсутствии амбиций стать стадионной командой. Но и условный гриф «только для своих» прекрасно работает на репутацию группы. Тем более, в своих песнях «ОтМорозки» нередко поднимают довольно специфические темы, оценить по достоинству которые могут, прямо скажем, не все.

Взять новую песню «Травматолог». В ней участники коллектива отвечают на неочивидный вопрос, когда у представителей этой профессии наименьший наплыв клиентов. Оказывается, в октябре — потому что байк-сезон уже закрыт, пора отпусков прошла, а сноубордисты еще не расчехлили свои доски из-за отсутствия стабильного снежного покрова. Вот и грустит наш молодой и талантливый травматолог без работы под стрит-панк и вой сирен. Песня удивляет обилием натуралистических подробностей во второй своей половине и неожиданным финалом: оказывается, травматолог тоже из экстремалов, поэтому, вероятно, и выбрал такую стезю.

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