Сантим рассказал о корзине цветов от министра Пуго на акустике «Банды Четырех»

Акустический концерт «Банды Четырех» состоялся в московском клубе «Алиби» 29 мая 2026 года

Группа примечательна своим мощным гаражным звучанием и здоровым хулиганским посылом. Но за этим громоподобным антуражем, увы, не всегда можно расслышать все нюансы утонченных текстов лидера команды Ильи «Сантима» Малашенкова. Для этих целей и существуют акустики, которые хоть и случаются редко, но все же регулярно фиксируются в виде концертных альбомов, самый известный из которых, пожалуй - «Смерть в июне». Публика успела истосковаться по такому камерному формату, поэтому небольшой зал вместил в себя в этот вечер целых 120 человек. Вели себя они намного деликатнее, чем на электрических гигах, и внимательно вслушивались в тексты.

Гитарист Костя Мишин вооружился электрогитарой, басист Иван Быков играл на акустике, ну а Сантим порадовался возможности посидеть на высоком стуле, о котором, по его словам, «искренне мечтал». Специфику концерта он сразу охарактеризовал как «музыкально-поэтическую вечеринку», ибо песни время от времени перемежались прозаическими воспоминаниями о рано погибшем барабанщике «Банды Четырех» Иване Помидорове, который весь концерт незримо присутствовал со зрителями, а отсутствие ударной установки на сцене только усиливало горечь утраты. Под плейбеки с ноутбука Ивана Быкова Сантим поведал о совместных приключениях с покоыным драммером, написании ими совместной песни «Московское метро» (на концерте, увы, не прозвучала) и о корзине цветов от министра Бориса Пуго на постсоветской свадьбе.

Песни программы причудливо сочетались с этими интермедиями. Крушение юношеских идеалов отражала первая же песня «К звездам», исполняя которую Сантим обреченно чертил в воздухе невидимые круги. Показательной оказалась строчка «мальчики смотрят на землю, будто выходят из комы» из новой песни «Банды Четырех» «Абсолютное зло». Иллюзии, охаатывающие целые государства, последовательно развенчивались в «Диснейленде» и «Европе после дождя». А что взамен? «Дисциплина» как «злая богиня любви» и «здесь не место для влюбленных — умирает Йоко Оно». Последние строчки взяты из «Централ парка», который хоть еще и официально не издан, но уже наделал много шума. Сам Сантим отнес его к разряду «безумных» песен, без которых нельзя обходиться даже на акустике.

Еще он обратил внимание на то, что единственная песня, которая по смыслу может стыковаться с «Централ парком» - «Любовь это власть», сыгранная следом. Не забыл Сантим и материале из своего сайд-проекта «Ангелы на краю вселенной» из которого исполнил «Мир на закате», а также вещи, написанные под влиянием Говарда Лавкрафта и Эдгара По («На „Повесть о приключениях Артура Гордона Пима“» и др). Любимым же произведением собственного авторства Сантим объявил «Песенку для Михаэля Виттмана» - причем не только из-за своего танкистского прошлого. Кто-то с ним поспорил, что лучшая - «Резервация здесь», и она прозвучала уже под занавес. Песня с лейтмотивом «Дрезден будет уничтожен» нашла горячий отклик у парня пижонистого вида, который не удержался и выкрикнул из зала: «Я в Дрездене родился!».

Финал концерта был впечатляющим.

- Последняя, вы уж простите… - проанонсировал Сантим прощальную песню.

- Последняя — самая лучшая! - уверенно выкрикнул кто-то.

- Не факт, поглядим! - мягко возразил Сантим. - Хотя мне она нравится.

Последняя действительно оказалась самой лучшей. Это была относительно новая вещь 2022 года «Близко случился рассвет» с поразительным припевом:

Падают звёзды, падают сверху...

Где-то старо-славянский, а где-то латынь...

Чаю воскресения мертвых

И жизни будущего века. Аминь.



Причем на последних строках из православной молитвы «Символ Веры» Сантим истово перекрестился...