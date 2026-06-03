Владимир Кузьмин «Моя любовь» (CD-переиздание)

Исполнитель: Владимир Кузьмин, Название: «Моя любовь», Стиль: рок; Год: 2025

Владимир Кузьмин начал выпускать сольные альбомы с середины 80-х. Его первой официально изданной в этом качестве пластинкой стала именно "Моя любовь". К 1985 голу выяснилось, что среди советских слушателей он стал самым популярным рок-исполнителем, и Алла Пугачева, привыкшая сохранять лидерские позиции во всех обстоятельствах, предложила ему записать альбом в своей студии.

В итоге студийный процесс завершили в 1986 году. Звукорежиссёром стал Александр Кальянов. Наши доморощенные рок-фаны болезненно относятся к таким экспериментам, считая их признаком "опопсения". В итоге под раздачу попал даже один из лучших альбомов "Наутилуса Помпилиуса" "Князь тишины", также записанный в студии Пугачевой.

Владимира Кузьмина (как, впрочем, и "Нау") упрекнуть не в чем, все звучит качественно и убедительно даже по нынешним меркам - правда, для данного переиздания Moroz Records делал ремастеринг. Сейчас понятно, почему пластинка "Моя любовь" произвела в середине 80-х такой фурор. Это был идеальный материал для дискотек, и сегодня легко себе представить, как тогдашняя молодежь устраивала разнос танцополов под стремительную "Ты ты ты" и манерно дергалась под "Влюбленного в музыку". При этом Владимир Кузьмин ничуть не сдал позиций рокера, то отдавая основную мелодическую линию не электронике, а саксофону в "Только ты" и я, то уходя в рок-н-ролльный отрыв в "Ещё вчера".

Заглавная "Моя любовь" вообще кажется оркестровой по своей сути, хотя здесь, понятное дело, правят бал клавишные. Неудивительно, что именно она стала в 90-х паровозом в альбоме ремиксов на песни Владимира Кузьмина, но уже в более динамичном виде. Ничуть не уступает скоростным боевикам баллада "Пристань моей надежды", которая исключительно котируется до сих пор, поэтому несколько лет назад была так названа концертная программа исполнителя. "Я возвращаюсь домой" приятно удивляет своей приверженностью Москве, в то время, как музыканты тогда напропалую романтизировали Запад и Америку.

Ну "Автоответчик" отличается глубоким текстом о внутреннем одиночестве среди повышенного внимания обывателей к рок-звезде. Здесь Владимир Кузьмин явно играл на поле "Зоопарка" и даже в его интонациях можно уловить нечто майковское. Текст и впрямь не уступает питерским образцам (не говоря уж о музыке), и приятно, что Moroz Records опубликовал в глянцевом развороте тексты всех песен диска.

