Электропартизаны «Оркестр Меланхолия»

Электропартизаны «Оркестр Меланхолия»

Исполнитель: Электропартизаны, Название: «Оркестр Меланхолия», Стиль: рок; Год: 2026

«Время молчать среди шума и звучать среди тишины», - такими словами снабдил Вадим Курылев премьеру нового альбома «Электропартизан» «Оркестр Меланхолия». Впрочем, на сей раз коллективу удалось сотворить нечто невиданное. Во-первых, это альбом дуэтов. Во-вторых, «Оркестр Меланхолия» - уже не совсем «Электропартизаны», а, по-сути, сайд-проект, открытый различным коллаборациям. Вадим Курылев был и раньше открыт к такого рода коллективному творчеству — вспомним его «Проект четырех» с Василием К, Кириллом Комаровым и Константином Арбениным.

Все они прирняли участие и в «Оркестре Меланхолия». Причем, дуэт с Василием К. Дал старт всему альбому. Песня, в которой он поучаствовал, носит название «В темное время мсуток». Ночь вообще становаится одной из организующих сил альбома. С одной стороны — это время активного противостояния, что и отражено в «Темном времени суток» - Вадим Курылев и Василий К. Поют от лица часовых разных рубежей. С другой — ночью пробуждается творческая активность настоящих художников и ведутся задушевные разговоры на кухне. Об этом — финальная песня «С часу до двух», записанная с NADI.

Вадим Курылев принципиально не делит рок на мужской и женский. Но женщины, безусловно, привнесли в «Оркестр Меланхолия» неповторимых красок. Юлия Теуникова добавила фолковых оттенков в антиутопическое «Городское время». «Ива Нова» закружила «Астрономов» в ритме космического вальса, который полностью выдергивает слушателя из злободневной повестки дня. Светлана Золотова из группы Sellout изо всех сил старается пробудить «Мертвые души» - вместе с Сергеем Паращуком из группы «НЭП».

Камертоном всего альбома стал генератор вселенской тоски Макс Иванов из группы «Торба-на-Круче», которому досталась заглавная вещь «Оркестр Метанхолия». Однако новый проект Вадима Курылева ценен не только сам по себе, но и как продолжение предыдущего альбома «ЭП» «Бесконечный праздник». Эти смыслы Вадиму Курылеву помог высветить его соратник из группы «Адаптация» Ермен «Анти» Ержанов, чей зычный голос знаменует собой в «Будничном моменте» победу «лета любви» над смертью…

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