Концерт ансамбля металлического шлягера «Бони Нем» состоялся в Москве 30 мая 2026 года

Коллектив выступал в рок-баре «Штопор» - месте стильном и фактурном.На стенах заведения были развешаны декоративные пластинки групп «Алиса», «Ария», «Сектор Газа», Александра Лаэртского, «НОМа» и даже «Монгол Шуудана», у которого альбомов на виниле пока нет в природе. Так что за эксклюзивом — сюда.

Группа «Бони Нем» тоже в этот день представляла свои пластинки, но уже не декоративные, а самые настоящие — переиздания альбомов «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады» и «Ни Бэ, ни Мэ» в виниловом формате. Из первого были сыграны «Вояж», «Афанана» (зрители так и не угадали, что самым унарным певцом всех времен и народов Кирилл Немолояев назвал ее испоонителя Африка Симона»), «Бабье лето» и проч. Из второго были сыграны «Living La Vida Loca», «Плачет девочка в автомате», «Замок из дождя», «You're My Heart, You're My Soul» и «Уноси готовенького».

Музыканты заводили публику с полоборота, при этом состав группы, увы, больше напоминал в этот вечер лазарет. Вокалистка Татьяна Яценко несколько месяцев назад сломала ногу в Непале и до сих пор так и не оправилась от травмы. А гитарист Николай Голубев умудрился заполучить перелом ребер четыре недели назад прямо у себя в квартире, не успев сгруппироваться. Свой коллектив Кирилл Немоляев окрестил «инвалидами рока» и явно не случайно спел первым делом «Каскадеров» - песню о представителях самой травмоопасной профессии.

В тонусе музыкантов держали непрерывно танцующие у сцены дети. «Где мне такую взять энергию? - дивился их активности Кирилл Немоляев. - Я так два раза прыгнуть не могу!» При этом он реально смотрел на вещи и выразил уверенность, что детишки вырастут и принципиально будут слушать классическую музыку вместо хэви-метала. Одну из причин подобного когнитивного диссонанса он озвучил тут же: «Если у рок-музыканта строит в России гитара он обречен на безвестность — все будут думать, что он играет неискренне. Поэтому молодым гитаристам я всегда советую оставлять четверть тона про запас». При этом Николай Голубев в эту парадигму явно не вписывался, и дело знал туго. Большое впечатление на зрителей произвели не только песни с вокалом Кирилла Немоляева, но и «Праздник» «Пикника», «Nothing Else Matters» Metallica и «Крепче держись» «Землян», хотя спевший их басист Александр Гудвин и опасался, что эти вещи никто не узнает «без грима».

В кульминационный момент концерта Кирилл Немоляев встроил для всех желающих тур в «Вологду» («город, где пакет меня ждет») и потешил зал душераздирающей историей о том, что на каждом концерте «Бони Нем» в зале в обязательном порядке присутствует подсадная Светка Соколова. После проведенного им опроса таковых на сей раз оказалось даже две. На радостях Кирилл Немоляев сообщил перед песней «Розовые розы» что, оказывается, и у каждого из нас была в жизни своя Светлана Соколова.

Перед песней «Sunny», с которой как известно, начиналась история «Бони Нем», ее лидер настоятельно порекомендовал зрителям готовить сани наступающим летом и просветил, что уже к концу 60-х годов у этой композиции было 30 каверов. Поклонникам же была милее всего версия «Бони Нем», поэтому они дружно принялись скандировать название группы. Однако Кирилл Немоляев довольно быстро пресек этот процесс, объяснив, что постаревшие музыканты теперь не забудут название своей команды до завтрашнего дня. Тогда публика принялась кричать «Любим вас», но певец заявил, что молодой коллектив с таким названием выступит здесь же, в «Штопоре» в 3 часа дня.

Напоследок Кирилл Немоляев устроил еще один аттракцион. Сначала он начал исполнение песни Доктора Албана «It’s My Life» с советского шлягера «Песня остается с человеком». Но потом спохватился, и решил перейти на более актуальную для наших дней интродукцию:

Солнечному миру — да-да-да!

Ядерному взрыву — нет-нет-нет!