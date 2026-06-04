Сборник «Mean to Me. Джазовые стандарты» (винил)

Исполнитель: Сборник, Название: «Mean to Me. Джазовые стандарты», Стиль: джаз; Год: 2025

Понятие «эвергрин» прочно укоренилось в терминологии, связанной с музыкой джаз. Означает оно стандарты — запоминающиеся мелодии, дающие общее, но довольно наглядное представление о специфике жанра. Обычно среди таких расхожих тем называют «Summertime» да «Caravan», но компания Moroz Records при выпуске первого винилового сборника эвергринов пошла нестандартным путем, представив на релизе довольно редкие вещи, не уступающие в хитовом потенциале упомянутым мелодиям.

Песен здесь немного — и них начинается первая сторона. Заглавную «Mean to Me» Флерта Алерта исполняет несравненная Билли Холидей, а начинается эта композиция с вкрадчивой партии фортепиано от Лестера Янга. Далее звучит «I'm Gonna Sit Right Down and Write Myself A Letter» того же автора и примерно в том же ключе. В «Yesterdays» Давида Дэвида Керна разворачивается во всю мощь тромбонист Джей Джей Джонсон, а в «You're Driving Me Crazy» Уолтер Дональдсон на губной шармонике играет Тутс Телеманс обманчиво просто, но на самом деле так заковыристо, что его успех никто еще не повторил.

Еще одно произведение Уолтера Дональдсона «Makin' Whoopee» (Заняться любовью) — пожалуй самое эротичное произведение во всем мировом джазе. Томная скрипка Стефана Граппелли передает пик женской чувственности, в то время, как пианино Оскара Петерсона и ритм-секция его оркестра воплощают собой неистовый мужской напор, не дающий воображаемой красотке толком прийти в себя и бросающий ее в новую пучину страсти. Чуть остужает пыл слушателя «Сентябрьская песня» Курта Вайля, где музыканты долго приноравливаются но уходят в итоге в чистую меланхолию.

Вторую сторону пластинки открывает главная сенсация сборника - «Очи черные» «Флориана Германа, бывшие некогда фортепианной пьесой «Вальс-посвящение» и уже позже превращенные в цыганский романс. Луи Армстронг поет здесь по-английски что-то про Калифорнию — и следом музыканты уходят в настоящий отрыв с обилием соло на барабанах, который завсегдатаям «Яра» и не снился!

«East Of The Sun» выглядит элегией рано погибшему ее автору Бруксу Боуману. Мелодию Флерта Алерта «Walkin' My Baby Back Home» (Моя любимая возвращается) исполняют легендарные солисты оркестра Дюка Эллингтона — и мы слышим даже заветный скрип двери, открываемой вернувшейся зазнобой. «Limehouse Blues» (Лаймхауз блюз) Филиппа Брэхама — расхристанный гимн района дешевых баров. На закуску нас ждет забористая «Кариока» из фильма «Полёт в Рио», под которую так и хочется отбить чечетку на ближайшем столе.

Понятно, что исходное качество треков было неважным. Но в данном случае звучание адаптировано под стандарты винила, поэтому никакого дискомфорта у слушателя не возникает. Напротив, он доволен и требует продолжения!