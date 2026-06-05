BRUTALLIZM «Мошпитошная» (интернет-релиз)

BRUTALLIZM «Мошпитошная» (интернет-релиз)

Исполнитель: BRUTALLIZM, Название: «Мошпитошная», Стиль: дэт-метал; Год: 2026

Согласно многим опросам и исследованиям, поклонники метала являются самыми позитивными меломанами. Этому есть свое четкое объяснение: на концерты брутальных групп они ходят главным образом за тем, чтобы выпустить пар. Ну а способов это сделать есть великое множество — от тряски хайрами и козами до участия в экстремальных забавах на танцполе.

Главной из них считается мошпит. Многие думают, что под этим термином разумеется специальное место для выброса адреналина, но это не совсем так. Мошпит — это целый комплекс агрессивных упражнений, включая прыжки и толкания. Ну а место, где это все происходит группа BRUTALLIZM остроумно окрестила «Мошпитошной», посвятив этим состязаниям целый концептуальный альбом.

Мошпит, прежде всего, выполняет психотерапевтическую функцию: после участия в нем у тебя не должно не остаться ни сил, ни желания бить кому-то морду (кто сомневается — послушайте трек «Можно. А зачем?»). Но надо отдавать себе отчет, что такая затея может быть весьма опасной. Об этом нас предупреждает первая же песня релиза - «Беспощадный мош». Описанные в ней события больше напоминают тревожные сводки с театра боевых действий, поэтому уместнее ее было бы обозвать «МошпЫтошной».

Нельзя также забывать о том, что в мошпите дают о себе знать темные человеческие инстинкты. Об этом речь идет в «Парке Юрского слэма», где генеалогия жесткого концертного оттяга возводится еще ко временам динозавров. Несмотря на свой откровенный брутализм, песня получилась довольно смешной: так и видишь, как раззадоренные ящеры азартно толкают друг друга в грязь когтистыми лапами!

Огромна роль мошпита в формировании русского национального характера. Данная тема убедительно раскрывается в песне «Ярмарочный слэм», где в антураже фолк-метала нам сообщают нечто новое о практике средневековых рынков. А голос много повидавшего га своем веку дед напомнит нам, что в 1941-м бывало и похлеще.

Наконец, если верить группе BRUTALLIZM, мошпит способствует созданию крепких пар. В песне «Мош герл», несмотря на всю ее жесть, нет никакого абьюза, потому что стороны равны и готовы устроить друг другу еще ту головомойку. А можете себе представить, какие у них могут уродиться детишки?

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