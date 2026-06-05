Кирилл Комаров «Поезд» (интернет-сингл)

Кирилл Комаров «Поезд» (интернет-сингл)

Исполнитель: Кирилл Комаров, Название: «Поезд», Стиль: блюз-рок; Год: 2026

Поезд в русском роке традиционно считается символом смерти. Многие песни это подтверждают, но блюзмены и бард-рокеры вносят свои существенные поправки в подобные значения. Из песни зачастую пейзажны, но с таким мощным философским уклоном, что центральный образ вырастает в итоге в нечто большее. Именно так устроен «Поезд» Кирилла Комарова — первый сингл с грядущего альбома музыканта.

Барабаны ритм Юрия Щербакова имитирует колес и, судя по размаху, поезд идет довольно стремительно. Бас Виктора Назарова поддерживает эту картину, но партии клавишных от Леонида Гельмана уводят песню в более созерцательную стезю. Рассказ, который ведет Кирилл Комаров имеет поначалу сугубо описательный характер: ели, березы, ржавые ворота под окном. Но когда заходит речь об омуте страхов, становится ясно, что путешествие постепенно переходит в психологическую плоскость.

И действительно — разговор с проводником имеет терапевтический эффект. Пассажиру советуют никуда не торопиться, прийти в себя, выпить чего-нибудь бодрящего и даже, по желанию, прибавить скорость. Дальше подчеркивается, что путь чист, и это подтверждают дистиллированные партии акустической гитары.

Расслабиться до конца в этом поезде герою все же не удается. Нагнетается тревожность, поскольку он обнаруживает, что едет во всем составе один, а на полу вдруг обнаруживаются перья от чьих-то крыльев. Так мы понимаем, что речь тут, скорее всего, идет о чистилище, ну а герою необходимо пройти этот путь, чтобы воспарить в итоге окончательно.

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