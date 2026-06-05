Нина Смит провела аншлаговый концерт вместо сеанса психотерапии

Нина Смит выступила в клубе «16 Тонн Арбат» в последний день весны 2026 года

Ее песни — настоящий глоток свежего воздуха. Не секрет, что в женском роке много самолюбования, комплексов и затаенных обид на несостоявшихся спутников жизни. Вместо этих рудиментов в творчестве Нины Смит — лишь свет, радость и предвкушение вечности. Сама артистка очень трепетно относится к своим поклонникам, устраняя ненужные барьеры с залом, но и не допуская пошлого панибратства, а после концертов старается уделить внимание каждому желающему, уставая порою со зрителями долгие прогулки по вечерней Москве.

Выступление пошло под знаком недавнего сингла Нины Смит «Солнечные зайцы» о судьбносной встрече влюбленных в Небесном Питере. Интро к этой песни музыканты играли в черных масках ушастых зверьков, ну а зрители бросали на сцену воздушные шары в виде сердечек, которые символизировали любовь, побеждающую смерть. «Сегодня возможно пить и танцевать, - тепло поприветствовала публику Нина Смит. -Делайте все, что можно — если это не уголовно наказуемо». И обратила внимание на то, что строчки «Лето и любовь» из песни «Солнечные зайцы» дали название всему концерту, который посвящался наступающему теплому времени года. Этот же слоган красовался и на футболках, который выпустил барабанщик Михаил.

После песни «Спасибо, что тебя нет» певица искренне удивилась: «Все плохо а вы такие счастливые. Не скажешь, что слушаете группу «Нина Смит»». Следом она поинтересовалась, почему ее басист состриг длинные волосы. «Пора!» - лаконично ответил он. «Все бы решения принимались по такому весомому аргументу!» - оживилась Нина Смит. Судя по ее следующим песням «Как это было», «Бегу вновь» и — особенно - «Верочка» - ее героиня руководствовалась такими же принципами.

Проведенный Ниной Смит опрос показал, что на концерт прибыли люди не только из Москвы, но и из Питара, Мытищ, Нижнего Новгорода, Твери и Владивостока. «Тамбов тут ломился в закрытый клуб за три часа до концерта, - просветила она. - Но билетов уже не было — у нас сегодня аншлаг!» Поддержать Нину Смит пришли в этот вечер музыканты групп «ДМЦ», «Имплозия», Casual, Vermol, а также дети — девочка Алина и племянник артистки Гриша, который выбрался на ее шоу впервые в жизни.

Осведомленность публики поражала. Даже когда Нина Смит усстроила премьеру песни «Бегущий по лезвию», в зале поднялись таблички с надписями «мы не ИРС». «Вы не роботы?» - умилилась по этому поводу Нина Смит и даровавшем один из своих главных хитов - «Самолеты». Песни «Где же ты человек» и «Мама» стали, по ее словам, нижней точкой концерта, после чего начался плавный эмоциональный подъем. Правда, тут же оценив бодрый настрой зрителей, она пришла к выводу, что сеанс психотерапии им не нужен и закрепила эффект песнями «Безумно да» и «Зашазамить».

На песне «Отчаянно и красиво» к группе Нины Смит присоединился питерский виолончелист Дмитрий Квазар. Выяснилось, что во время своей первой гастрольной поездки в северную столицу она написала ему предложение о сотрудничестве, на то он с достоинством ответил, что работает только с теми, чья музыка ему нравится. Буквально через несколько минут Квазар написал певице, что готов, поскольку уловил в ее песни отголоски любимых Muse и Coldplay.

Финальную «Силуэт Кита» Нина Смит спела, находясь в зале и обнимаясь со зрителями. А поскольку весь концерт кто-то настойчиво заказывал у нее «Город из песка», группа вышла на сцену вновь. При этом на бис прозвучали не только три подготовленные музыкантами вещи - «Город из песка», «Индиго» и «Солнечные зайцы» (по второму кругу), но и абсолютная импровизация «Ветер в волосах», где певица собственноручно сыграла на электрогитаре!

