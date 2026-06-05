ЙОРШ «Тот самый ЙОРШ» (4CD box)

Исполнитель: ЙОРШ, Название: «Тот самый ЙОРШ», Стиль: панк-рок; Год: 2026

Группа «ЙОРШ» - чуть ли не единственный коллектив в нашей стране, который умеет обращать хейт фанов себе на пользу, делая его источником вдохновения. После выхода тяжелого альбома «Оковы мира» (2015) появился недовольный слоган «ЙОРШ уже не тот», который музыканты сделали мемом. В год 20-летия дошла, наконец, очередь и до «того самого ЙОРШа», когда в своих первых четырех альбомах команда играла олдскульный панк. Теперь те диски стали раритетами, и издатель Алексей Аляев из лейбла «Союз Мьюзик» предложил издать антологию раннего творчества группы.

Дебютный альбом «Нет богов» вышел в 2006-м, хотя был готов еще годом раньше. Участники коллектива долго искали издателей и в итоге выпустили CD за свой счет. Песня «Про панка» довольно быстро принесла парням культовый статус, а лирическая «Города» (первая песня, сочиненная лидером группы Димой Соколом) заняла первое место в хит-параде «Нашего Радио» через 16 лет после релиза — уже в новой версии. Хватало в альбоме и шизы — песня о продаже инструмента «Бас-гитара» и провокационная «По кругу». Сейчас альбом вышел в урезанном варианте (22 минуты вместо канонических 33-х), ибо из него исключен кавер «Армии жизни» «Алисы» и песни, написанные бывшим участником группы, на публикацию которых он теперь не дал добро.

Среди них и еще одна сюрреалистическая вещь - «Мертвая шлюха», которая изъята в другой версии и из второго альбоме «Громче?!» (2008). Ее Дима Сокол называет образчиком тикток-рока до появления ТикТока. Но не такими вещами примечателен диск «Громче?!», название которого говорит за себя. Задачей музыкантов было, судя по всему, как следует отораться и оторваться, так что большинство песен выдержано в духе панк-хардкора. По полной программе здесь развернулся юношеский максимализм: если «Мы и они» представляет собой наивный призыв к объединению и устранению ненужных противоречий, то уже следующая «Говнопанк» вовсю чморит незознательных панк-тусовшиков. Есть в альбоме и невиданный образчик католического ска — «Римский Папа».

Третий альбом «Добро и Зло» (2011) вышел в кризисный для группы момент перед ее кратковременным раскладом. Несмотря на это, диск был сильным, хотя и таким же сыроватым по звучанию, как и его предшественники. Присуще ему и подобие концепции - «Добро» и «Зло» открывают и закрывают диск. Трогательная «Друг» посвящена Чаче из «НАИВа», чья группа тогда как раз тоже уходила в творческий отпуск. Гимн «Черный флаг» - знак пробудившегося интереса музыкантов к «Анархии». Расхристанная «Мы идем с рок-концерта» и по сей день играется группой «ЙОРШ» на бис. Из нынешнего издания, по понятным причинам, исключен бонус про «федерала»…

Сенсационность нынешнего переиздания заключается в том, что «Добро и Зло» выходит на CD впервые в истории! До этого он (вместе с двумя предыдущими альбомами) присутствовал только в мр3 на бонус-диске четвертого альбома «Уроки ненависти» (2013), который во многом предвосхитил концепцию нынешнего «ЙОРШа», так как здесь можно услышать стихи между песнями (из одного из них родилась много лет спустя песня «Детские рисунки»). Ну а баллада «Все панки попадают в рай» до сих пор в числе мегахитов коллектива.

Антологии «Тот самый ЙОРШ» нет аналогов. Да, в свое время Земфира* переиздавала свои первые три альбома в отдельном кейсе, но диски тогда были в обычных стеклянных коробках. А тут — конверты в очень компактном слипе размером с обычный подарочный диск (по типу концертника Мары «Почувствуй разницу»). Олдовые паннки, ютящиеся по тесным замкадным съемным квартирам должны быть счастливы. Ведь специально для них не была проведена специальная работа над звуком и песни выглядят так же, как и 15-20 лет назад.

* признана иноагентом Минюстом РФ