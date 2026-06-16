Мураками «Легенды русского рока» (двойной синий винил)

Исполнитель: Мураками, Название: «Легенды русского рока», Стиль: рок, Год: 2025

В авторитетной и старейшей серии «Легенды русского рока» от Moroz Records не так уж часто встречается поп-рок и группы с женским вокалом. Но группа «Мураками» предрешила свой статус, записав в свое время сингл «Легенда», не дожидаясь, пока этот почетный титул присвоит ей кто-то еще. Стало быть, попадание «Мураками» в сборник было лишь делом времени. «Легенда» же заняла в трек-листе компиляции почетное место.

Не так давно — в 2024 году - «Мураками» выпускали в честь своего юбилея собственный «The Best XX». Большая часть песен перекочевала и в «Легенды русского рока»: «Минуты», «Бред», «За стеной», «Честности нет» и др. Но нынешний сборник двойной, поэтому здесь есть много чего и помимо. Например, живая версия «Только хорошее», перед которой Диляра Вагапова высказывает соответствующее пожелание, а в самой песне по-королевски распоряжается:

Даю слово, у нас впереди будет только хорошее

Так сегодня решила я

А за мной и вселенная!

При всей амбициозности этого утверждения, группам «Мураками» абсолютно лишена напыщенной монументальности. Сегодня героиня Диляры Вагаповой может зациклиться на хорошем, а назавтра в песне «364» вдруг заявить, что вожделенный рассвет наступит только через год. В песнях постоянно запечатлевается бег и движение. При этом на ходу герои не забывают любоваться окрестными пейзажами, но и здесь оптика более чем причудлива. Например, в песне «Про Урал» великую российскую реку зачем-то снабжают кораллами. Ну а родная для музыкантов Казань описана в «Нулевом километре» глазами участвующего в соревнованиях марафонца.

Неудивительно, что сами песни текучи и порою подвижны, как ртуть. Пружинящие гитары то и дело переходят в постпановский беспредел, радуя отточенными рифами в таких, например, песнях, как «Догвилль». Когда героям, наконец, удается отвлечься от постоянного бега «наутек», они начинают восхождение «В горы», и здесь на передний план выходит грузный бас, воплощающий, видимо, незыблемость скал. Такими же незыблемыми могут быть и убеждения героини, которые откровенно подкупают слушателя в песне «Adios»: «Если я не бегу от проблем, из страны, от себя, с чего бы это делать остальным?» Ну а звучание таких песен, как «Гений (Тебе)» позволяют понять, почему «Мураками» так активно выступает с симфоническим оркестром.

Шикарное издание «Легенд русского рока» на двух синих винилах и с золотым тиснением конверта включает целых 24 песни «Мураками» разных периодов и, соответственно дает исчерпывающее представление о творчестве группы. Внятная и четко структурированная историческая справка на развороте обильно украшенного фотографиями гетфолда позволяет узнать о коллективе немало любопытных фактов. Так в детстве Диляра Вагапова взяла по ошибке на конкурс болванки с минусовками не своих, а маминых песен — и все равно в итоге вышла из положения. А славу ей принесли не только рок-фестивали и ротации на «Нашим Радио», но и участие в громких телепроектах, вроде «Голоса» и «Народного артиста». Согласитесь, и это для легенды русского рока довольно нетипично!