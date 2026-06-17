Дайте Два «Кутеж и...» (интернет-релиз)

Дайте Два «Кутеж и...» (интернет-релиз)

Исполнитель: v Название: «Кутеж и...», Стиль: рок, Год: 2026

Группа «Дайте Два» возвращает в нашу музыку подзабытый дух аристократизма начала прошлого века, делая это юмором, искрометное и изящно. Вокалистка команды Людмила «Теща» Махова предельно далека от модели «днем в газете, вечером в куплете», ее песни многослойны, сложны и порою абстрактны. Но в новом альбоме «Кутеж и интриги» (первая часть «Кутеж и...» вышла в апреле, а вторая планируется осенью) она все-таки не удержалась от некоторых злободневных ассоциаций.

При этом «Дайте Два» отталкиваются от противного в первой же песне «Не интересуюсь». Здесь подробно объясняется, почему героиня старается держаться подальше от политики, и главный аргумент сводится к тому, что обыватели, проработав у психологов «принятие», начинают без зазрения совести лить в интернете помои на головы ближних своих. От этого болота хочется держаться подальше, и недаром в голосе Людмилы Маховой появляется неумолимая сталь, а лейтмотивом песни служит краткое «отстань».

В «Воде» Людмила Махова предлагает альтернативный путь: не в лоб и без протеста, а действовать обтекаемо. С одной стороны, кому-то это может показаться конформизмом. С другой — вода не только обходит препятствия, но и все заполняет собой так что такая стратегия — верный способ завоевания мира. Водная стихия торжествует и в аранжировке песни: музыканты играют так мягко и теторопливо, что слушатель будто покачивается на этих волнах.

Куда как жестче и непримиримее звучит «На три буквы». Песня основана на антитезах, однако в этой песне нет ощущения, что кто-то пытается самоутвердиться за чужой счет. Большинство противопоставлений вызывают гомерический хохот, особенно - «я Черный квадрат», ты — заваленный горизонт» и «я засиделась в девках, ты рано постарел».

Лихо разобравшись с оппонентами, Людмила Махова начинает решать, что ей делать теперь с этим миром. В «Четвертой стене» (в названии которой содержится намек на дистанцию между актерами и зрителями) она разрушает кокон, который люди возводят по отношению к другим в процессе интернет-общения. Мир же сравнивается с обманчивым зеркальным шаром, который тоже должен быть разбит с помощью творческого начала, не угасающего в человеке.

Все это — приметы общества метамодерна, который подразумевает уход от кривых зеркал постмодернизма в подлинность модернизма. Из прошлого и будущего Людмила Махова берет все самое лучшее — подлинное веселье КВНа 90-х, изобилие советских колхозов-миллионников и даже Апокалипсис (Рагнарек), который высветит истинные качества каждого человека. «Кутеж» подошел к своему логическому завершению, впереди - «Интриги».

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