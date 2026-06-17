Владимир Кузьмин «Моя подруга Удача» (винил)

Владимир Кузьмин «Моя подруга Удача» (винил)

Исполнитель: Владимир Кузьмин, Название: «Моя подруга Удача», Стиль: рок, Год: 2026

Девятый студийный альбом Владимира Кузьмина «Моя подруга удача» вышел в 1994 году, но песни для него создавались в 1990-1992 году — то есть, этот процесс совпал с американской эпопеей артиста. В России происходила смена парадигм, в том числе — и в тяжелой музыке, но певец был на подъеме. Безусловно, тревожность, присущая тем временам, в некоторых песнях сохранялась, достаточно послушать крик души «Мама, я попал в беду», который можно сравнить с созданной примерно тогда же «Мама, укрой» «Альянса». Недаром к альбому «Моя подруга Удача» приложил руку звукорежиссер Игорь Замараев, работавший с обоими коллективами.

Однако отнюдь не «Мама, я попал в беду» определяла настроение этого диска. Подлинный прорыв у Владимира Кузьмина случится в 1995-м после выхода альбома «Небесное притяжение». Тем не менее, «Моя подруга Удача» мало чем ему уступает. Достаточно послушать тяжелую, драйвовую и мелодичную «Ты уйми мою печаль», которая именно в виниловом формате звучит наиболее убедительно, поскольку гитарные запилы не режут слух, а подаются в довольно мягком и комфортном антураже.

Ряд песен «Моей подруги Удачи» прочно утвердились в концертном репертуаре Владимира Кузьмина. Но и даже при прослушивание этих хрестоматийных вещей на виниле вас ждет немало приятных открытий. В рок-н-ролле «Семнадцать лет» прекрасно можно расслышать текст. «Как ты живешь без меня» украсили вкрадчивые саксофонные партии Александра Степаненко, нанимающие при этом немалую часть звукового пространства. «Нет я не верю» тяготеет не столько к харду, сколько к кантри.

Даже такие аскетично звучащие песни, как «Прощальный блюз» слушаются на виниле захватывающе. Гитара бьется среди надежно возведенной ритм-секцией высоких стен, но не сдается. В итоге она просачивается везде, куда только можно по принципу хорошо поднявшегося дрожжевого теста. Наконец, на виниле в «Мечтах» в деталях улавливаются бэк-вокальные партии Аллы Пугачевой.

«Мою подругу Удачу» некоторые поклонники Владимира Кузьмина незаслуженно считают чем-то вроде сборника, потому что здесь есть песни разных лет. Но цельность этого релиза подчеркивается поразительными песнями между песнями. Так, в «Прощальном блюзе» героя сетует, что ангел от него уходит, но уже в следующей вещи «Музыка твоих шагов» та же сущность вновь спасает его. А тягостное признание «Нет, я не верю» сменяется под занавес умиротворенной констатацией «Немного веры». Монолитность альбому придает и новый дизайн от Moroz Records, демонстрирующий, как музыкант упрямо брел вперед с верной подругой гитарой по угрюмой пустыне начала 90-х.
 

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