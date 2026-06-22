Багратион «Сталинград» (интернет-сингл)

Багратион «Сталинград» (интернет-сингл)

Исполнитель: Багратион, Название: «Сталинград», Стиль: пауэр-метал, Год: 2026

Никто не забыт и ничто не забыто… Драматические события Великой Отечественной войны воскресают в современных рок-песнях. Особенно поднаторели в этом металлисты - «Ария», «Гран-КуражЪ», Forces United, MORDOR и др. Последние выпустили в свое время песню «Сталинград», в которой рассматривали героический город как своего рода рубеж между жизнью и смертью.

Сталинградской битве посвятила свою новую новую песню и группа «Багратион». Композиция выдержана в духе эпического пауэр-метала с симфоническими элементами аранжировки. Обычно песни о Сталинграде отличаются исключительной динамикой, но «Багратион» в начале песни показал своего рода затишье перед бурей, дав слушателю сполна проникнуться теми событиями. Особое место в песне занимает знаменитый Дом Павлова, который горит, как факел, вдали. Поразительно чувство сопричастности, которое присуще музыкантам, поющим, что Сталинград у них не в книгах, а в жилах. Вероятно, это потому, что они слышат голоса защитников нашей Родины, которые призывают потомков не забывать о той страшной войне.

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