«Алиса», 17-18 июля, Red Summer

13:23 22.06.2026

Группа «Алиса» сыграет два разных концерта «Ваш выбор» 17 и 18 июля 2026 года

Выступления пройдут в Москве на площадке Red Summer у ЦСКА Арены. По заказу поклонников коллектив исполнит 20 редких песен, среди которых - «Новый метод», «Рождество», «Крик» и т д,

Начало в 19.00