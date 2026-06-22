«Алиса», 17-18 июля, Red Summer

«Алиса», 17-18 июля, Red Summer

Группа «Алиса» сыграет два разных концерта «Ваш выбор» 17 и 18 июля 2026 года

Выступления пройдут в Москве на площадке Red Summer у ЦСКА Арены. По заказу поклонников коллектив исполнит 20 редких песен, среди которых - «Новый метод», «Рождество», «Крик» и т д,

Начало в 19.00 

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