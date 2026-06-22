Владимир Кузьмин «Слезы в огне» (цветной винил)

Исполнитель: Владимир Кузьмин, Название: «Слезы в огне», Стиль: хард-рок, Год переиздания: 2025

Новый состав своей группы Владимир Кузьмин собрал в 1987 году, отправился с ним на гастроли и начал готовить новый материал. Музыкатов гитарист подобрал матерых — на клавишных, например, играл Игорь Лень («Николай Коперник», «Центр», «Оберманекен»), а на саксофоне — Александр Степаненко, которому предстояли долгие годы сотрудничества как с Кузьминым, так и с «Браво». Альбом «Слезы в огне» был готов в 1989 году.

Конец 80-х — это одновременно время больших ожиданий и предчувствие трагедии. Странная смесь этих противоречивых чувств присуще и альбому «Слезы в огне». С одной стороны на слушателя натурально обрушивается хардроковая лавина с элементами нью вейва. С другой — в многих песнях Владимир Кузьмин просто вопиет о том, что ему чего-то не хватает, а в «Я падаю вниз» азартно фиксирует низвержение в пропасть (хотя голос то ли ангела, то ли Бога все же велит герою остановиться.

Яркий пример противоречивости тогдашнего метода Владимира Кузьмина — экстатичная «Желтая дорога». Мало кто еще с таким оптимизмом и рвением пел о тягостном пути через лужи и болота сквозь усталость и страх очутиться в могиле. Недавно Владимир Кузьмин вернул «Желтую дорогу» в репертуар, и, кажется, она вновь очень точно попадает в текущий момент. А вот «Позвони мне среди ночи» из концертной программы Владимира Кузьмина и не уходила, исполняясь обычно на бис. Об опыте потерь с большим юмором певец повествует в еще одной песне «Озарение», где речь идет о бале в честь проводов идеала на пенсию.

Причина грусти героя вроде бы и понятно: как обычно, во всем виноваты женщины! Особенно это ощутимо при прослушивании «Все, что я хочу», героя которой одержим маниакальной страстью к некоей даме, и томный саксофон Александра Степаненко ему в подмогу. Но такие вещи, как «Душа» и «Грустная песня» побуждают предположить, чито речь в альбоме скорее идет о потере души, которую может символизировать девочка на обложке — дочь Владимира Кузьмина Соня…

Альбом «Слезы в огне» с 1989 года имел хождение на магнитных лентах, на виниле впервые вышел лишь в 1992-м (без песни «Озарение»), а на CD и того позже — в 1995-м. Обложка компакт-диска оформлена кадрами со съемок клипа «Душа». В наши дни исходное оформление обычно подвергается обработке, но с переизданием «Слез в огне» на Moroz Records вышло с точностью до наоборот: впервые в дизайне использован исходный снимок Сергея Нарчука, лишенный привычных эффектов. Из-за этого обложка заслуживает того, чтобы ее разглядывали долго, но еще большее впечатление производит прозрачный желтоватый диск с вкраплениями языков пламени. Теперь мы даже не сомневаемся, что визуально образ слез в огне именно так и выглядит!