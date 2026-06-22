Vere Dictum «Когда богат» (интернет-сингл)

Vere Dictum «Когда богат» (интернет-сингл)

Исполнитель: Vere Dictum, Название: «Когда богат», Стиль: панк-рок, Год: 2026

В прошлом году лидер группы «Кооператив Ништяк» Кирилл Рыбьяков сделал сенсационное заявление, что за свою жизнь он не видел ни одного бедного панка. Лихорадочное перебирание всех симпатизирующих этой субкультуре знакомых привело к выводу, что так оно и есть. И это притом, что панки, как правило — бессребреники, протестующие против мира потребления. Возможно, за это Бог им и дает в награду средства на текущие нужды.

Ижевская группа Vere Dictum продемонстрировала полнейшую финансовую грамотность в своем новом сингле «Когда богат». Фантазии героя стартуют с вполне стандартных потребностей, вроде покупки замка и личного лакея. Затем начинается типичное паковское озорство: герой жаждет скупить все активы у Трампа и возвести на Луне завод по производству кислорода, чтобы его продавать космическим туристам. Заканчивается все заботами об экологии и помощи сиротам больши. Но, как выясняется, вся эта феерия зптеяна лишь для того, чтобы прорекламировать свою собственную музыку и мерч. Похвальная изобретательность!

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Миллиардеры начали переводить в бюджет добровольные взносы
Сыну Кадырова вручили медаль за вклад в проведение СВО
Смертельно опасная щедрость. Украину готовят к длительной войне с Россией
freepik / Magnific.com"/>
Детский омбудсмен предложила снизить возраст трудоустройства детей
Избранное
Тайны «Азовстали». Почему Путин приказал отменить штурм последнего оплота неонацистов в Мариуполе
Ничего Кроме Правды feat. Магнитная Аномалия «Нирвана» (интернет-сингл)
«Ундервуд» помянул лидера «Маркшейдер кунст»
«Пилот», 7 ноября, ДК им. Горбунова
Alexei Borisov & Jérôme Lorichon & Olga Nosova & Quentin Rollet «Shampanskoye»
Скворцы Степанова «Море волнуется» (интернет-cингл)
Гриндерс «Акулы караоке» (интернет-сингл)
Лидер «Приключений Электроников» счел песню «Погоня» чересчур милитаристической
Сергей Черняховский. Дипломы, кандидатские и Симоньян
О концепции государственной политики исторической памяти
«Вы можете определять правила на своей территории. Но вы пытаетесь вменить это правило всем. И вот это – расизм»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie