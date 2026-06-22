Vere Dictum «Когда богат» (интернет-сингл)

Исполнитель: Vere Dictum, Название: «Когда богат», Стиль: панк-рок, Год: 2026

В прошлом году лидер группы «Кооператив Ништяк» Кирилл Рыбьяков сделал сенсационное заявление, что за свою жизнь он не видел ни одного бедного панка. Лихорадочное перебирание всех симпатизирующих этой субкультуре знакомых привело к выводу, что так оно и есть. И это притом, что панки, как правило — бессребреники, протестующие против мира потребления. Возможно, за это Бог им и дает в награду средства на текущие нужды.

Ижевская группа Vere Dictum продемонстрировала полнейшую финансовую грамотность в своем новом сингле «Когда богат». Фантазии героя стартуют с вполне стандартных потребностей, вроде покупки замка и личного лакея. Затем начинается типичное паковское озорство: герой жаждет скупить все активы у Трампа и возвести на Луне завод по производству кислорода, чтобы его продавать космическим туристам. Заканчивается все заботами об экологии и помощи сиротам больши. Но, как выясняется, вся эта феерия зптеяна лишь для того, чтобы прорекламировать свою собственную музыку и мерч. Похвальная изобретательность!