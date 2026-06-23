Сны Саламандры «Ладушка» (интернет-сингл)

Сны Саламандры «Ладушка» (интернет-сингл)

Исполнитель: Сны Саламандры, Название: «Ладушка», Стиль: фолк-рок, Год: 2026

Лада — одна из самых загадочных богинь языческого славянского пантеона. Считается, что она покровительствует весне и браку. Однако некоторые ученые вообще отказывали Ладе в существовании, считая, что некоторые польские церковники принимали за «богиню» бессмысленные припевы народных песен («ой, дид-ладо» и проч.) Против такого нигилизма возражал, в частности, Борис Рыбаков, отождествляя Ладу с древнегреческой богиней Лето и древнеримской Латоной.

Фолк-группа «Сны Саламандры» опирается не только на мифологическую, но и на литературную традицию. Не секрет, что музыканты активно создают саундтреки к произведениям своих друзей. Из этой серии и «Ладушка», озвучивающая новеллу «Стужа» Дахи Тараториной, где как раз упоминается такая ритуальная песня. Как и подобает богине тепла и пробуждающихся чувств, Лада отгоняет в песне стужу, которая ассоциируется в фольклоре с проявлениями зла хаоса. Вполне раскрыта в «Ладушке» и тема любви.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
© Стоп-кадры из видео
Зачем России новое танковое училище в эпоху БПЛА
Freepik "/>
Отмена домашки: нужны ли школе такие перемены?
Россия предупредила Армению о возможной приостановке соглашения по газу
Приднестровье как карта на столе
Избранное
Тайны «Азовстали». Почему Путин приказал отменить штурм последнего оплота неонацистов в Мариуполе
Ничего Кроме Правды feat. Магнитная Аномалия «Нирвана» (интернет-сингл)
«Ундервуд» помянул лидера «Маркшейдер кунст»
«Пилот», 7 ноября, ДК им. Горбунова
Alexei Borisov & Jérôme Lorichon & Olga Nosova & Quentin Rollet «Shampanskoye»
Скворцы Степанова «Море волнуется» (интернет-cингл)
Гриндерс «Акулы караоке» (интернет-сингл)
Лидер «Приключений Электроников» счел песню «Погоня» чересчур милитаристической
Сергей Черняховский. Дипломы, кандидатские и Симоньян
О концепции государственной политики исторической памяти
«Вы можете определять правила на своей территории. Но вы пытаетесь вменить это правило всем. И вот это – расизм»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie