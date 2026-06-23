Сны Саламандры «Ладушка» (интернет-сингл)

Исполнитель: Сны Саламандры, Название: «Ладушка», Стиль: фолк-рок, Год: 2026

Лада — одна из самых загадочных богинь языческого славянского пантеона. Считается, что она покровительствует весне и браку. Однако некоторые ученые вообще отказывали Ладе в существовании, считая, что некоторые польские церковники принимали за «богиню» бессмысленные припевы народных песен («ой, дид-ладо» и проч.) Против такого нигилизма возражал, в частности, Борис Рыбаков, отождествляя Ладу с древнегреческой богиней Лето и древнеримской Латоной.

Фолк-группа «Сны Саламандры» опирается не только на мифологическую, но и на литературную традицию. Не секрет, что музыканты активно создают саундтреки к произведениям своих друзей. Из этой серии и «Ладушка», озвучивающая новеллу «Стужа» Дахи Тараториной, где как раз упоминается такая ритуальная песня. Как и подобает богине тепла и пробуждающихся чувств, Лада отгоняет в песне стужу, которая ассоциируется в фольклоре с проявлениями зла хаоса. Вполне раскрыта в «Ладушке» и тема любви.