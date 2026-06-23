Владимир Кузьмин «Моя любовь» (винил)

Исполнитель: Владимир Кузьмин, Название: «Моя любовь», Стиль: хард-рок, Год переиздания: 2026

«Хороших звук, хороший ритм всегда в цене», - со знанием дела пел Владимир Кузьмин в композиции «Влюбленный в музыку». Альбом «Моя любовь», куда вошла в 1986-м эта песня, полностью подтвердил данную мысль. Филигранно выстроенные аранжировки пластинки на вес золота и по сей день.

Первые же аккорды альбома (песня «Только ты и я») обескураживают синтетическим звучанием. Но о живых инструментах здесь отнюдь не забыли — аккуратные стильные гитары то и дело вспыхивают по бокам, саксофон, как отважный партизан подспудно пробирается в тыл «электронного» врага и успешно ведет свою подрывную деятельность.

Во «Влюбленном в музыку» диско и хард-рок выступают единым фронтом, поднимая эту песню на недосягаемую высоту. Текст, кстати, очень сильный — через уподобление зеркальным шаров звездам, а кондиционера — ветру утверждается самоценность дискотрек, которые могут вдохновлять творческих людей на новые свершения. Ну а в «Ты, ты, ты» царит такой мощный рок-н-ролльный забой, что уже как бы и не хочешь даже задумываться, какими средствами он достигается.

Миг знакомства героев и первая эйфория прошли, теперь настал черед песен о любви. В альбоме наблюдается интересная особенность: о строящихся отношениях Владимир Кузьмин поет печально («Моя любовь»), а о разлуке — с каким-то неистовым рвением («Еще вчера»). «Моя любовь» похожа на оркестровую пьесу для роботов из фильма «Приключения электроника», «Еще вчера» - забойный рок-н-ролл. «Пристань твоей надежды» - абсолютный хит, под который приглашали на медленный танец тысячи девушек на тех же советских дискотеках 80-х. Есть еще ликующая «Я возвращаюсь домой» - гимн родной Москве и философская «Автоответчик» с обманчиво холодной аранжировкой, сквовь которую так и рвется наружу тщательно скрываемый крик души.

«Хороших звук, хороший ритм всегда в цене», - эту истину еше раз подтвердило переиздание «Моей любви» от Moroz Records на виниле. Когда под покровительством Аллы Пугачевой вышел в 1987-м году первопресс на виниле, многих идейных поклонников Владимира Кузьмина смутил его излишне гламурный образ на обложке. Теперь было решено использовать более подобающий случаю дизайн с вышедшего несколько лет назад на другом лейбле альбома Владимира Кузьмина «Моя подруга — удача», и все моментально встало на свое место.