Zverzost «Мракоуст» (компакт-кассета + 2 стикера)

Zverzost «Мракоуст» (компакт-кассета + 2 стикера)

Исполнитель: Zverzost, Название: «Мракоуст», Стиль: блэк-метал, Год: 2025

«Зверзость» - это понятие из философии лидера улан-удэнского «Оргазма Нострадамуса» Алексея «Угла» Фишева, обозначающее стадию превращения человека в животного. Блик-металлическая группа Zverzost описывает в своих песнях обратный процесс — как рожденный из праха и возвращающийся в прах человек приобщается к высшим силам, проходя через очистительный огонь и жернова Апокалипсиса. В этой мистерии воскрешается первозданный миф и происходит воскрешение животворящего Мифа.

Музыканты и сами придумали не менее емкое понятие, чем «Зверзость» - грозного «Мракоуста». Несмотря на тьму в имени, он ополчается против бесов и воюет на стороне вечного света. На этой же стороне воюет заглавный герой песни «Фанатик» и отважные бпйкеры из песни «Апокалипсис», начинающей с рева моторов. Эти ангелы в с черной коже будто бы перекочевали сюда с экрана фильма «Безумный Макс» (один их этих байкеров изображен на приложенному к кассете стикеру).

Судя по информации на вкладыше кассеты, группа Zverzost родом из Внутреннеего Славороссийска, поэтому знает толк в русских пейзажах. Песня «Мощи» - будто бы из арсенала Сергея Есенина — хоть и в сугубо блэковом тревожном обрамлении:

на мощах древнейших
звон колоколов
он спасает душу
низвергает зло

Песни «Приход» и «Абсолют» отражают страх обывателей перед божественной силой, несущих им наказание. Еще бы — ведь творчество группы Zverzost направлены против потребителей, чьи души закрыты для благотворных перемен. От лица таких находящихся в духовном ступоре граждан написана песня «От рождения к праху» - прозрачная, полуакустическая, почти в симфонической аранжировке. Зато уж музыка, которую играет Zverzost имеет очищающий эффект, и об этом песня «Черная баня».

Полноформатный альбом «Мракоуст» с размахом издан на компакт-кассете. Первоначально музыканты хотели выдержать дизайн в черно белых тонах, но вместо белого использовали зеленый, который смотрится богаче, к тому же действие большинства песен разворачивается в лесах. К тому же только в кассетном варианте можно прочесть все тексты песен альбома на бесконечном развороте!  

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