KDRR «Огоньки» (интернет-сингл)

Исполнитель: KDRR, Название: «Огоньки», Стиль: панк-рок, Год: 2026

В отечественной рок-музыке немало песен об аэрофобии и даже авиатеррористах. Но куда как меньше путевых заметок из окна аиалайнера. Омская группа KDRR восполнила этот пробел в емкой, драйвовой и мелодичной песне «Огоньки». Начинаясь, как сгусток впечатлений от полета, сингл «Огоньки» постепенно переходит в нечто большее.

Итак, герой куда-то летит на ночь глядя, скупыми штрихами описывая привычную суету в салоне самолета. Кто-то наслаждается курицей или рыбой, кому-то отчаянно не хватает дозы халявного коньяка Наблюдая за огоньками городов за окном, герой ощущает единство с их жителями, потому что все эти населенные пункты более-менее похожи друг на друга. Попутно его охватывает чувство ностальгии, ведь и в советское время эти города были такими же однотипными, а за истекшие десятилетия мы выросли из Электроников, но так и не доросли до Терминаторов. В финале, понимая, что ему нигде нет места на этой Земле, герой предчувствует что больше не вернется домой, что бы это ни значило.