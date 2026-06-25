Алексей Козлов и ансамбль Арсенал «Киев 1979»

Исполнитель: Алексей Козлов и ансамбль Арсенал, Название: «Киев 1979», Стиль: джаз-рок, Год: 2021

Сейчас уже с трудом верится, что в 1979 году проходили Дни дружбы между в РСФСР и УССР! В честь этого события тогда столицу Украины посетил великолепный джазовый саксофонист со своим ансамблем «Арсенал» Алексей Козлов. Девять произведений, вошедших на этот диск лейбла ArtBeat были записаны на Киевском радио.

На обложке альбома — снимок тех времен, где Киев украшен знаменами. Красный портрет Алексея Козлова размещен на фасадах местных зданий. Не факт, что так было в реальности, но то, что в Киеве тогда царила атмосфера всеобщего праздника, сомневаться не приходится. Она разлита буквально во всех композициях альбома, будь то «Башня из слоновой кости», где ликование как бы замкнуто внутри герменичной системы, но от этого меньше не становится: или «Берег надежды», которого достигают необычайно легко, бойко и просветленно.

В альбоме «Киев 1979» «Арсенал» и много экспериментирует. В задумчивом «Танце шамана» много этнических элементов, ну а в «Балладе» ансамбль демонстрирует особого рода ранимость. «Предчувствие» насыщено предощущениями блаженства, которое и дает настоящая музыка, сыгранная истинными профессионалами. Недаром оно предвосхищает вторую часть альбома, где есть несколько классических произведений.

Двенадцатиминутное «Болеро» Юрия Куликова демонстриует безупречный ритм танцев испанских кабальеро. Но поскольку это все же джаз в середине идет долгий импровизационный фрагмент, где веселящиеся богатеи уходят вразнос — чтобы потом

вновь собраться, и чинно, чопорно, не теряя лица, завершить церемонию. «Гавот и марш» Сергея Прокофьева балансирует на границе с фри-джазом, что великому композитору наверняка бы пришлось по душе.

«Прелюд» Вячеслава Горского — настоящий медитативный джаз-рок, какой, например, будет играть через 17 лет группа «Алиса» в альбоме «Джаз». Финальная народная песня «Да приехал мой миленький с поля» родом из Курской области записана с Ансамблем Дмитрия Покровского. Грусть молодца, за которую не выдали селянку быстро сменяется бравурным инструментальным маршем с обилием — будто парень добился-таки своего или плюнул да поехал на войну, с которой вернулся героем и теперь может позволить выбрать себе любую писаную красавицу.

