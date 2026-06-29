Посев, Западъ, Гражданская оборона «Душэгныя песни. История омского панка том 1»

Исполнитель: Посев, Западъ, Гражданская оборона, Название: «Душэгныя песни. История омского панка том 1», Стиль: панк-рок, Год: 2026

В августе 1984 года Егор Летов записал с согруппниками песню «Двоится в глазах», которая довольно точно отражала его тогдашнее состояние. Сделана она была под эгидой его группы «Посев», которая потихоньку исчерпывала себя. На смену ей, как известно, пришла «Гражданская оборона», которой в итоге суждено было стать легендой. Но между ними был еще эпизодический коллектив «Западъ». То есть в глазах фактически даже не двоилось, а уже троилось…

Этот переходный период Егор Летов (вообще склонный к систематизации и каталогизации всего им сделанного) решил увековечить в двухтомном сборнике «История омского панка». Вторая часть всецело посвящена зарождавшейся «Гражданской обороне», а вот на первой вперемешку представлены композиции всех трех команд.

Две трети тома первого (девять из четырнадцати вещей) посвящены «Посеву». На этапе этой группы Егор Летов витал в идеалистических эмпиреях хиппизма. Отсюда — отвлеченные, туманные, но при этом вполне благодушные треки, вроде «Возвращения домой» или «Осенней песни». В названии песни «Панк и рок-н-ролл» Егор Летов как бы заявлял о своих жанровых приоритетах, но на самом деле аранжировки больше тяготеют к расслабленному регги. Отдает Егор Летов дань и любимой восточной философии — в этом плане очень показательна песня «Смерч», где жизнь человека, чересчур доверившегося майе (иллюзии) уподобляется рассыпавшимся бусам, от которых остается лишь разорванная нить.

Преодоление инерции земного бытия как раз намечается в песнях, которые в первой части отнесены уже к периоду «Гражданской обороны». «Снаружи всех измерений» здесь звучит еще с недостаточно мелодичными куплетами, «На наших глазах» исполняется уже с должной экспрессией, а «Я выдуман напрочь» - с тайной надеждой, что это пересоздание себя поможет открыть новые грани.

Невиданными гранями сверкают две представленные в первой части вещи так и оставшейся в тени группы «Западъ» - «Ночь» и «Сказочка». Делать ее Егор Летов пытался с большим омским оригиналом Иваном Моргом (Александр Клипов), которого позже зарежет подруга из-за музыкальных разногласий. У согруппников, слава Богу, дело до этого не успело дойти, но, судя по написанной Егором Летовым аннотации к будущему изданию, страсти кипели нешуточные. Но результатом этих противоречий стала, например, замечательная «Скахочка», балансирующая между панком, нью-вейвом и переосмысленной в довольно агрессивной манере «Алисой в стране чудес».

«Историей омского панка» «Выргород» продолжил титанический труд по изданию полного архива «Посева». Качество звучания порою хромает, но, учитывая, что все собиралось по частям, явно сделали все, что могли. Сборник вышел в формате подарочного диджибука без буклета, к которому однако приложено факсимиле рукописной авторской аннотации Егора Летова к альбому.

P.S. Почему все же «Душэгныя песни»? Наверное, потому, что их прослушивание гнет и корежит душу.

