Черный Лукич и Летучие Рыбы «Мария» (переиздание, 2CD)

Исполнитель: Черный Лукич и Летучие Рыбы, Название: «Мария», Стиль: фолк-рок, Год: 2026

Хоронить русский рок можно по-разному. Проще придумать громкие лозунги, но их все равно истолкует каждый по-своему, поэтому это будет выстрел в молоко. А можно записать такой альбом, как «Мария»…

Свою личную творческую историю Вадим «Черный Лукич» Кузьмин стирал как минимум дважды. Один раз, когда отошел от сибирского панка и записал медитативные полуакустичские альбомы «Девочка и рысь» и «Будет весело и страшно». Другой — когда сделал фолковый альбом «Мария». Послушав однажды «Девочку и рысь», мультиинструменталист Александр Андрюшкин заявил, что мог бы сделать лучше. Проверить этот тезис на практике ему с Лукичем довелось в 2003 году при записи «Марии» в тюменском ДК Железнодорожников на базе оркестра народных инструментов.

Песня «Мария» родом из сна Вадимам Кузьмина о войне в Испании. Сомнамбулический испанский колорит придают альбому мандолины. Также в записи использованы домры, маримбы, вибрафоны, орган и прочая экзотика. Эта непрерывно истончающаяся музыкальная ткань то имитирует дуновение «Ветра», то нездешний блеск самоцветов из «Дворцов-ларцов», то шорохи «Бамбуковых рощ».

Сон преследует слушателя буквально по пятам — так «Солнечные часы» указывают на состояние слишком долго спавшего человека. В «Калейдоскопиках» кто-то между сном и явью составляет узоры из цветных стеклышек. И лишь в финальных солярных песнях «Здравствуй, солнце» и «Солнышко» привычный электрический инструментарий все же отвоевывает себе часть музыкального пространства.

Все эти песни могли бы звучать и иначе, что можно заключить из их концертных исполнений Лукичом. Такие же выводы можно сделать и прослушав бонус от данного переиздания «Выргорода». Альтернативный мастеринг вошедших сюда песен «Берег надежды», «Полюби», «Распахнутая любовь» и др. делает их больше похожими на традиционные рок-хиты.

Исчерпывающую историю создания альбома можно услышать в интервью Черного Лукича Алексею Смирнову на дополнительном диске данного издания. Оттуда же мы узнаем, что музыканта изменила в лучшую строну пьеса Александра Вампилова «Старший сын», а предельно серьезный подход Егора Летова к созданию и записи песен мотивировал его на жизненный выбор в пользу чистого творчества. А вот о «Короле и Шуте» Черный Лукич отзывался пренебрежительно, тогда как песни «Инструкции по выживанию» находились для него на противоположном полюсе восприятия.

Издание также снабжено расширенным, по сравнению с первопрессом 2004 года, буклетом, где приведены не только тексты песен, но и обстоятельства их появления.