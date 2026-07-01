Джоконда «Царица ночи» (интернет-сингл)

Исполнитель: Джоконда, Название: «Царица ночи», Стиль: симфо-метал, Год: 2026

«Ария Царицы» ночи из оперы «Волшебная флейта» Вольфганга Амадея Моцарта является одним из самых узнаваемых классических произведений мира. Произошло это благодаря замысловатым колоратурным пассажам в припевах, делающих для многих вокалисток исполнение этого сложнейшего произведения недоступным. Но есть женщины в русских селеньяях, точнее — в классике и метале!

Елена Минина имеет за плечами академическое образование по классу фортепиано и вокалу. А пять лет назад она создала симфо-металлическую группу «Джорконда», которая, к слову, на днях блистала на масштабном «Ария Фесте» в Зеленом театре Парка Горького! В апреле же «Джоконда» представила свою версию «Царицы ночи» на русском языке (авторы — сама Елена Минина и Надежда Петрушина). Исполнение вышло по-настоящему драйвовым и даже дерзким. Оно держит слушателя в блаженном напряжении от начала и до конца, а гитарные соло стали замечательным обрамлением для безупречного сопрано Елены Мининой!