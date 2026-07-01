Черный кофе «Осенний порыв» (винил)

Черный кофе «Осенний порыв» (винил)

Исполнитель: Черный кофе, Название: «Осенний порыв», Стиль: хэви-метал, Год переиздания: 2025

В начале нулевых, группа "Черный кофе" была на подъёме, выпустив два новых сильных альбома - "Они бесЫ" (2005) и "Alexandria" (2007). А вот потом перерыв между полноформатным номерами дисками составил целых 8 лет. К 2015 году у группы сформировался, наконец материал нового альбома "Осенний порыв".

Название можно трактовать как оксюморон. Ведь очень - это время сбора плодов и подведения итогов, но не для бушующих чувств. Но порыв может испытывать например, художник при виде красок осени, которыми так насыщена песня "Листопад". Сильные чувства могут быть со знаком минус, о чем "Отчаяние" с предельно увесистыми наждачными гитарными партиями, так выгодно звучащими на виниле.

Осень - это старость. Недаром пожилой генерал в одноименной песне грустит в провинциальном отеле, вспоминая ушедшую молодость. Эта медленная и пронзительная вещь - в числе лучших баллад "Черного кофе".

Наконец, осень - это символ смерти, а укротить ее под силу лишь Христу, чей жертвенный порыв в Вербное воскресение описан во взвинченной песне "А наш-то, наш" на стихи поэта Тимура Кибирова.

В православии, которое сильно повлияло на Дмитрия Варшавского при создании альбома, осенью празднуется новолетие. Попытка начать все сначала ощутима в песне "Я прошу" герой которой увещевает окружающих встать на стезю истины. Хватает на песне и отвязных песен, вроде "Божоле" и "Все для тебя", ведь русский человек в любых условиях отыщет, где душе развернуться. На другом полюсе - инструменталы в духе величественного барокко и бонусы "Полет птицы" и "Белый ветер".

В 2015-м "Осенний порыв", изданный мизерным тиражом для вложившихся в его создание коллекционеров и мгновенно стал раритетом. Теперь он переиздан на CD и впервые выпущен на виниле лейблом Moroz Records в новом мастеринге и с иным оформлением. Если в оригинале была изображена на обложке непонятная грустная  девушка со спины, то теперь это зрелая женщина, повелевающая стихиями даже по осени. И это действительно настоящий порыв и прорыв!
 

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