«Оберманекен», 7, 10, 15, 17 июля, «Титры» (Москва), «Лес» (Переславль Залесский), «Кущи» (Ярославль) и «Театр Труда» (Москва)

«Оберманекен», 7, 10, 15, 17 июля, «Титры» (Москва), «Лес» (Переславль Залесский

Bon voyage группы «Оберманекен» состоится в июле по волшебным городам Золотого Кольца, по Берендеевым волнам из приключенческого интервью Анджея Захарищева фон Брауш в Русском Пионере

Начало путешествия в Москве в «Титрах» на Арбате в день Ивана Купалы, затем 10 июля Переславль Залесский, клуб французского гастронома Жиль де Леса "La Forêt" (Лес). За звуковым пультом продюсер «ГО», в самом центре сказанного города на берегу речки Трубеж впадающей в Плещеево озеро, где Петр Первый делал свой потешный флот, где родился Александр Невский. Юрий Долгорукий основал Переславль на шесть лет раньше Москвы как столицу России. Потомок князей Гагариных с внешностью Брайн Джонса из Rolling Stones приезжает на концерты «Оберманекен» с абсентом из берёзового сока собственного производства. Недавно Анжей и Эртэ разработали с супругами Гагариными - Берёзовое Просеко и Шаманское Шампанское с этикеткой по мотивам Ивана Билибина. Здесь были дачи у Шаляпина, Рахманинова, Коровина, Саввы Морозова - райское место, зазеркальный Прованс.

Следующая концерт тура пройдет в действующей столице Золотого Кольца «Ярославле», в клубе «Кущи» 15 июля. Это действительно райские кущи, по-парижски богемное клуб в порту на берегу Волги. И, вращаясь Лента Мёбиуса, возвращает «Оберманекен» в Москву в актуальное и модное место — «Театр Труда» на Страстном бульваре, где 17 июля будут поставлены все точки над Й этого великого экзистенциального путешествия.
 

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